Украина Украинцам готовят три новых тарифа на электроэнергию: названы цены

2021-08-08 13:30

Тариф на электроэнергию на первые 100 кВт*час в Украине могут снизить до 1,2 грн., но в то же время стоимость следующих кВт*часов потребления может повыситься до 2,4 грн.

Об этом пишет OBOZREVATEL.

Новые цены на электричество для населения должны ввести уже с 1 сентября, но ведется обсуждение и о переносе изменений на 2022 года.

Тарифы для населения могут разделить в зависимость от потребления:

До 100 кВт*час – 1,2 грн.;

От 100 до 500 кВт*час (ранее планировалось до 300 кВт*час) – 2,4 грн.;

Свыше 500 кВт*час – 3,4 грн.

Кроме того, обсуждается и вариант, чтобы оставить тариф 1,68 грн. /кВт*час при потреблении от 100 до 500 кВт*час.

Как сообщает издание, ссылаясь на собеседников в Кабмине, окончательного варианта пока нет.

"Задача улучшить ситуацию на рынке электроэнергии, приблизить цены к экономически обоснованной, но так, чтобы как меньше украинцев на себе это почувствовали. Вообще уже было решение поднять цены для всех, кто больше 100 кВт*час тратит, но потом это политическое решение изменилось", – рассказывает собеседник в Кабмине.

Если тарифы поднимут по второму варианту (с тарифом до 500 кВт*час в размере 2,4 грн.), то расходы на коммуналку существенно увеличатся.

Так, например, при потреблении в 520 кВт*час при новых тарифах размер платежа составит –

120 грн. за первые 100 кВт*час + 960 грн. за следующие 400 кВт*час + 68 грн. за последние 20 кВт*час.

То есть если раньше при таком потреблении сумма составляла 873,6 грн., то сейчас может вырасти до 1148 грн.

По второму варианту (с тарифом до 500 кВт*час в размере 1,68 грн.) размер платежа составит:

120 грн. за первые 100 кВт*час + 672 грн. за следующие 400 кВт*час + 68 грн. за последние 20 кВт*час.

При этом платеж даже уменьшится – до 860 грн., что беспокоит правительство, ведь сейчас на рынке сложилась ситуация с постоянным ростом долгов, а стоимость электроэнергии только растет, поэтому снижать тарифы нельзя.

В частности в экономически обоснованную стоимость электроэнергии входят расходы на ее генерацию и доставку. Отметим, что цена доставки сейчас составляет 1,51 грн. То есть при нынешнем тарифе денег на компенсацию расходов практически не хватает.