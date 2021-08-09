В Минздраве сообщили плохие новости любителям загорать на солнце и напомнили об угрозе рака

"Здорового загара" - не существует, а солнечные ванны даже с использованием защитного крема являются опасными. Чрезмерное облучение может обернуться ожогами, ранним старением кожи и даже раком.
Об этом сообщает центр общественного здоровья Министерства охраны здоровья Украины.
В жаркую солнечную погоду ЦОЗ предоставляет следующие рекомендации украинцам:
В Минздраве напомнили, что при выборе очков следует обращать внимание на категорию стекол. Стекла 4 категории (UV 400) пропускают наименьшее количество света, а категории 0 - наибольшее.
Врачи советуют обращать внимание на очки категории 3, которые лучше всего подходят для прогулок по городу в яркую погоду.
Очки должны защищать от UVA и UVB излучений. Это должно быть указано на упаковке.
В ЦОЗ Минздрава напоминают, что рак кожи может развиться у людей с любым типом и цветом кожи, поэтому о защите от ультрафиолетового излучения следует защищаться и летом и зимой.