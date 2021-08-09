Украина В Минздраве сообщили плохие новости любителям загорать на солнце и напомнили об угрозе рака

2021-08-09 16:40

 

"Здорового загара" - не существует, а солнечные ванны даже с использованием защитного крема являются опасными. Чрезмерное облучение может обернуться ожогами, ранним старением кожи и даже раком.

Об этом сообщает центр общественного здоровья Министерства охраны здоровья Украины.

В жаркую солнечную погоду ЦОЗ предоставляет следующие рекомендации украинцам:

  • Закрывайте от солнца шею, уши и затылок с помощью головного убора, который не пропускает свет
  • Защищайте глаза с помощью правильно подобранных солнцезащитных очков
  • Каждые два часа для защиты кожи следует наносить крем спектра SPF 30 и выше. Эффективная плотность нанесения крема - 2 мг/см (т.е. на 1 взрослого человека уходит примерно 30-35 мл. за раз)
  • Пейте больше жидкости для предотвращения обезвоживания.
  • Ограничьте время пребывания на солнце, особенно в период 11:00-16:00, когда солнечный свет наиболее интенсивный.

В Минздраве напомнили, что при выборе очков следует обращать внимание на категорию стекол. Стекла 4 категории (UV 400) пропускают наименьшее количество света, а категории 0 - наибольшее.

Врачи советуют обращать внимание на очки категории 3, которые лучше всего подходят для прогулок по городу в яркую погоду.

Очки должны защищать от UVA и UVB излучений. Это должно быть указано на упаковке.

В ЦОЗ Минздрава напоминают, что рак кожи может развиться у людей с любым типом и цветом кожи, поэтому о защите от ультрафиолетового излучения следует защищаться и летом и зимой.

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