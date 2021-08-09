Украина Максимальную пенсию в Украине смогут получать только те , чья зарплата была в сеть раз выше средней

2021-08-09 14:00

С 1 декабря 2021 года минимальные пенсии украинцев увеличатся с 1 854 до 1 934 гривен. А максимальные выплаты возрастут на 800 гривен (до 19 340 гривен).

Как сообщают СМИ,  максимальную пенсию смогут получать только те украинцы, средняя зарплата которых при наличии 35 лет стажа была почти в семь раз выше средней зарплаты.

На данный момент средняя зарплата, которую учитывает Пенсионный фонд, составляет около 12,3 тыс. грн. Речь идет о той цифре, с которой уплачен единый социальный взнос. Реальная же средняя зарплата уже достигла более 14 тыс. грн.

В Украине по закону все, кроме судей, не могут получать пенсию выше 10 минимальных. Такое ограничение с одной стороны позволяет сэкономить Пенсионному фонду, а с другой – ограничивает права украинцев. Есть ограничения и на максимальную сумму зарплаты, с которой платится взнос на пенсии – 90 тыс. грн. То есть если зарплата составляет 100 тыс. грн, то заплатить взнос нужно будет только с 90 тыс.

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Максимальную пенсию в Украине смогут получать только те , чья зарплата была в сеть раз выше средней 2021-08-09 14:00