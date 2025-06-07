Політика Володимир Зеленський підписав закон про єдиний підхід в оплаті праці дерслужбовців

2025-06-07 10:31

Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо впровадження єдиних підходів в оплаті праці державних службовців на основі класифікації посад. Про це повідомляє Нацагентство України з питань державної служби.

Зазначається, що класифікація посад надасть змогу порівнювати оплату праці на держслужбі з ринком праці в Україні - бухгалтерів з бухгалтерами, юристів з юристами, HRз HR, а не держслужбовців загалом із знеособленим ринком.

"Таким чином, запровадження нової системи оплати праці поступово посилить позиції держави як конкурентного роботодавця на ринку праці", - заявили в нацагентстві.

Відповідно до закону, складовими заробітної плати державного службовця є:

Стала заробітна плата:

посадовий оклад (з 1 січня 2026 року мінімальний розмір посадового окладу на посадах державної служби не може становити менше 2,5 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб).

надбавка за вислугу років (2% посадового окладу державного службовця за кожний календарний рік стажу державної служби, але не більше 30% посадового окладу) - з 1 квітня 2025 року.

надбавка за ранг (визначається Кабінетом міністрів України під час затвердження схеми посадових окладів на посадах державної служби), у 2025 році передбачається, що розміри залишаться незмінними.

Варіативна заробітна плата:

місячна премія (не може перевищувати 30% розміру посадового окладу за фактично відпрацьований час протягом місяця).

квартальна премія (не може перевищувати 90% розміру посадового окладу державного службовця за фактично відпрацьований час протягом кварталу).

премія за результатами щорічного оцінювання.

Нагадаємо, середня заробітна плата, з якої сплачені страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії, у квітні зросла до 19 856,19 грн.