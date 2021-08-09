Украина Многодетным семьям вскоре начнут выплачивать помощь к учебному году

2021-08-09 19:40

 

Кабинет министров выделил по 2 тысяч гривен на каждого ребенка из многодетных малообеспеченных семей. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, деньги предназначены для подготовки детей к школе.

"145 тысяч детей из многодетных семей получат дополнительные выплаты к учебному году. По инициативе президента Владимира Зеленского, правительство на этой неделе приняло решение о выплате 2 тыс. грн на каждого ребенка из многодетной малообеспеченной семьи, который по состоянию на 1 августа этого года достиг возраста 6-18 лет", - заявил Шмыгаль.

Также он добавил, что для получения выплаты семьям не нужно оформлять никаких дополнительных документов.

"Никаких обращений подавать не нужно. Выплаты будут проведены органами социальной защиты населения. Общий размер программы составит 290 млн грн. Эти средства помогут семьям собрать детей в школу и купить необходимые вещи", - отметил глава правительства.

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