Курьезы Ко Дню народного единства Беларуси Лукашенко решил поставить памятник Сталину

2021-08-10 14:23

Непризнанный цивилизованными странами мира Александр Лукашенко заявил, что, по его мнению, Сталину, благодаря которому в 1939 году к БССР присоединили Западную Беларусь, нужно поставить памятник. Об этом он собъявил на пресс-конференции.

О советском диктаторе Бацька упомянул в контексте Дня народного единства Беларуси, который будут праздновать 17 сентября. В этот день в 1939 году Красная армия вступила в Польшу, в результате чего к БССР была присоединена Западная Беларусь.

«Объявили праздником 17 сентября, вокруг возмутились, возбудились бедные. Это ж не мы отвоевывали, и этот день назначали... Иосиф Сталин, спасибо ему огромное, надо ему памятник где-то за это поставить, очень четко решил эту проблему еще до войны. Спасибо ему. Поэтому не надо на нас катить, кричать. На Украину переключитесь. Там же Западная Украина была воссоединена с основной частью. Праздник будет. Это действительно праздник. Если бы этого дня не было, не было бы этой страны», - сказал Лукашенко.

subscriber subscriber

Еще по теме

МВД настаивает на немедленном введении режима чрезвычайной ситуации на границе с Беларусью

2021-08-10 10:41

Годовщина выборов Лукашенко: Евросоюз одобрил расширение пакета санкций против Беларуси

2021-08-10 10:03

В Офисе президент отреагировали на обвинения Александра Лукашенко

2021-08-09 20:00

Вы перешли красную черту: что сказал Лукашенко про Зеленского, Украину и украинцев

2021-08-09 18:20

Еще новости в разделе "Курьезы"

Ко Дню народного единства Беларуси Лукашенко решил поставить памятник Сталину

2021-08-10 14:23

фото Злива змила написи на формі російского Рубіна, гравців не врятували навіть фломастери

2021-08-06 15:46

фото В Житомирской области угонщик спрятал краденый байк способом, который удивил даже полицию

2021-08-06 14:23

В Киеве вор пытался снять пожарный гидрант на 12-м этаже, затопило квартиры и шахту лифта

2021-08-06 11:20
Все статьи раздела "Курьезы"

Курьезы

Ко Дню народного единства Беларуси Лукашенко решил поставить памятник Сталину 2021-08-10 14:23
фото Злива змила написи на формі російского Рубіна, гравців не врятували навіть фломастери 2021-08-06 15:46
фото В Житомирской области угонщик спрятал краденый байк способом, который удивил даже полицию 2021-08-06 14:23
В Киеве вор пытался снять пожарный гидрант на 12-м этаже, затопило квартиры и шахту лифта 2021-08-06 11:20