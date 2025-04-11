Политика В США пояснили, почему уменьшают пошлины для своих союзников и резко повышают их для Китая

2025-04-11 10:27

Китай оказывается в оппозиции к остальному миру, тогда как США уменьшают пошлины для своих союзников и одновременно повышают их для КНР. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент, передает Fox Business.

"Китай является наиболее несбалансированной экономикой в истории современного мира. Они являются крупнейшим источником торговых проблем США, и на самом деле они представляют проблему для остального мира", - сказал он.

Бессент добавил, что не называет это торговой войной США против Китая: "Я думаю, что Китай пошел на эскалацию, и президент Трамп очень мужественно отреагировал на это, и мы собираемся работать над решением с нашим торговым партнером".

Министр финансов США отметил, что более 75 стран связались с администрацией Трампа, чтобы работать над поиском торгового решения.