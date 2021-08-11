Украина В Украине бьют тревогу из-за погодной аномалии: "Летних месяцев будет пять"

2021-08-11 18:40

 

Украинские климатологи обеспокоены быстрыми темпами потепления в нашей стране

На днях эксперты опубликовали отчет о климатических изменениях. Прогнозы для Украины оказались неутешительными.

Так, по словам климатолога Светланы Краковской, к середине 21-го столетия в Украине значительно возрастет количество тропических ночей (выше 20 градусов тепла) и практически полностью исчезнет снежный покров, а жара, ураганы и потопы станут, скорее всего, еще серьезнее, пишет УП.

Краковская отметила, что темпы потепления в нашей стране превышают глобальные, и даже средние по Европе. Быстрее теплеет в северо-восточных регионах, где, как правило, холоднее. В итоге, летних месяцев будет пять, а не три.

"Климатическое лето, которое у нас наступает, когда среднесуточная температура превышает 15 градусов, будет гораздо дольше - продлится на юге не три месяца, а пять. Три из них с будут с тропическими ночами. Но это при самом жестком сценарии - если ничего не делать. Я, честно говоря, очень надеюсь, что такого не случится. Потому что это будет ад", - заявила климатолог.

Под "ничего не делать" Краковская подразумевает игнорирование уменьшения количества вредных выбросов и т.п.

"Если человечество начало влиять на климат, значит, оно может и перестать это делать", - оптимистично подытожила эксперт.

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2021-08-11 18:40
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В Украине бьют тревогу из-за погодной аномалии: "Летних месяцев будет пять" 2021-08-11 18:40