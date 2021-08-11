Украина Тариф на электроэнергию для населения снизится с 1 октября: детали постановления Кабмина

2021-08-11 19:00

 

Кабинету министров на заседании 11 августа изменил порядок возложения специальных обязательств на участников рынка электрической энергии. Тариф для населения, которое потребляет до 250 кВт-ч в месяц, снизится на 14% до 1,44 грн за кВт-ч с 1 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект документа, вынесенный на заседание правительства, который есть в распоряжении агентства.

Согласно документу, цены останутся на уровне 1,68 гривен за 1 кВт-ч для потребления свыше 250 кВт-ч в месяц.

Проект постановления предусматривает, что фиксированные цены на электрическую энергию для бытовых потребителей будут действовать с 1 октября 2021 года по 30 апреля 2022 года включительно.

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