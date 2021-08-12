Украина Авто с еврономерами: в Украине возникли проблемы с льготной растаможкой

2021-08-12 17:40

В Украине возникли серьезные проблемы с льготной растаможкой автомобилей на европейской регистрации.

Авто с еврономерами, которые завозили в страну украинцы, не смогут растаможить, пока не погасят штраф в 34 тысячи гривенн. На эту сумму выписывают штрафы на родственников и друзей украинцев, которые ввезли автомобиль в Украине.

Человек, пересекший границу Украины, не имеет права передавать такое авто в управление другому лицу. По факту же на «евробляхах» у нас часто ездит совершенно не тот человек, который завозил машину в страну.

Сейчас льготную растаможку сейчас уже прошли порядка 17 тысяч «евробля» из всего завезенных полумиллиона машин. По прогнозам экспертов, реальнее всего, что до окончания срока действия льготной растаможки 10 ноября 2021 года, процедуру смогут пройти еще примерно столько же.

Особо остро данный вопрос стоит в Волынской, Львовской и Закарпатской областях, где уже сейчас растаможка почти остановилась

Причина этого заключается в том, что большинство евроблях для жителей этих регионов ввозили либо их родственники, которые имеют постоянное место жительств в Польше, Германии, Словакии и Чехии, либо друзья-литовцы.

С подобным сталкиваются и диаспоры: грузинская, армянская, азербайджанская, чьи соотечественники ввозили для них автомобили в Украине.

Как мы уже писали, с 15 июня в Украине начинают действовать новые правила льготного растаможивания автомобилей с иностранной регистрацией.