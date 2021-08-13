Украина В параде ко Дню независимости в Киеве примут участие солдаты из армии Молдовы

2021-08-13 17:29

Молдова отправит своих военнослужащих на парад ко Дню независимости Украины, который 24 августа состоится в Киеве, сообщает пресс-служба Минобороны Молдовы.

По словам министра обороны Молдовы Анатолия Носатого, участвовать в параде будет ограниченное количество солдат из роты почетного караула, так как отправить большее число военнослужащих "не представляется возможным во время пандемии".

"В связи с тревожной эпидемиологической ситуацией в регионе, связанной с коронавирусом, и для предотвращения заражения персонала Национальная армия Молдовы направит на мероприятие небольшое число военных", - отметил министр во время во время встречи с украинским послом Марком Шевченко.

Также стороны обсудили важность присутствия украинских и молдавских военных в многонациональных миротворческих учениях, "направленных на улучшение оперативной совместимости и обмен опытом между армиями".