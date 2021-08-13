Мир У берегов Японии сел на мель и раскололся на две части панамский сухогруз

2021-08-13 14:00

Сухогруз под флагом Панамы, сел на мель в северной японской гавани, после чего корпус судна раскололся надвое. Из-за кораблекрушения  началась утечка нефти.

Как сообщает Egypt Independent, инцидент произошел утром в гавани Хатинохе.

Судно "Crimson Polaris" весом почти 40 тонн перевозило измельченную древесину, которую используют как твердое биотопливо. Возле гавани грузовой корабль внезапно сел на мель, но сумел сдвинуться. Однако из-за плохой погоды судно не смогло продвинуться далеко и стало на якорь около 4 км от порта.

Позже в тот же день береговая охрана Японии заметила нефтяное пятно длиной около 5 км и шириной около 1 км, и сумела взять под контроль На борту находился 21 член экипажа, никто не пострадал.

Две части судна не сдвинулись с места и находятся под пристальным наблюдением патрульных катеров.

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