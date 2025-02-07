Политика Пекин опротестовал заявления администрации США о вмешательстве в работу Панамского канала

2025-02-07 09:29

Китай считает безответственными заявления администрации США о вмешательстве китайских компаний в работу Панамского канала и выразил американской стороне протест. Об этом заявил спикер МИД КНР Линь Цзянь, сообщает Укринформ.

Таким образом, дипломат прокомментировал решение правительства Панамы прекратить участие в китайской инициативе Один пояс, один путь.

"Сейчас сотрудничество между Китаем и Панамой в рамках инициативы Один пояс, один путь проходит нормально и приносит плодотворные результаты", - сказал Линь.

Представитель МИД добавил, что Панама является популярным местом для инвестиций из разных стран мира и "хорошо известна своей благоприятной бизнес-средой как для китайских, так и других иностранных компаний".

"Правительство Китая считает безответственными заявления администрации Соединенных Штатов и выразило протест искажениям характера китайско-панамского сотрудничества по каналу", - отметил дипломат.

По его словам, в Пекине надеются, что панамское правительство не будет подвергаться внешнему влиянию и "примет правильные решения с учетом дружественного характера китайско-панамских отношений и долгосрочных интересов народов обеих стран".

Напомним, администрация президента Дональда Трампа обвиняет Китай в установлении контроля над критически важным для американской торговли Панамским каналом и создания угроз интересам США.