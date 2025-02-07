Политика Пекин опротестовал заявления администрации США о вмешательстве в работу Панамского канала

2025-02-07 09:29

Китай считает безответственными заявления администрации США о вмешательстве китайских компаний в работу Панамского канала и выразил американской стороне протест. Об этом заявил спикер МИД КНР Линь Цзянь, сообщает Укринформ.

Таким образом, дипломат прокомментировал решение правительства Панамы прекратить участие в китайской инициативе Один пояс, один путь.

"Сейчас сотрудничество между Китаем и Панамой в рамках инициативы Один пояс, один путь проходит нормально и приносит плодотворные результаты", - сказал Линь.

Представитель МИД добавил, что Панама является популярным местом для инвестиций из разных стран мира и "хорошо известна своей благоприятной бизнес-средой как для китайских, так и других иностранных компаний".

"Правительство Китая считает безответственными заявления администрации Соединенных Штатов и выразило протест искажениям характера китайско-панамского сотрудничества по каналу", - отметил дипломат.

По его словам, в Пекине надеются, что панамское правительство не будет подвергаться внешнему влиянию и "примет правильные решения с учетом дружественного характера китайско-панамских отношений и долгосрочных интересов народов обеих стран".

Напомним, администрация президента Дональда Трампа обвиняет Китай в установлении контроля над критически важным для американской торговли Панамским каналом и создания угроз интересам США.

subscriber subscriber

Еще по теме

фото Справу проти Онищенка замовили в США

2025-02-05 16:07

В Вашингтоне закрыли штаб-квартиру USAID - самого большого в мире финансового донора

2025-02-04 16:38

Дональд Трамп навязывает Киеву сделку "недра в обмен на оружие"

2025-02-04 10:26

Китай жестко отреагировал на решение Трампа ввести новые пошлины на китайский экспорт

2025-02-03 13:32

Еще новости в разделе "Политика"

Из парламента Грузии выдворили почти пятьдесят оппозиционных депутатов

2025-02-07 10:27

Пекин опротестовал заявления администрации США о вмешательстве в работу Панамского канала

2025-02-07 09:29

Глава МИД Британии заявил, что не верит в готовность рф вести переговоры о прекращении войны с Украиной

2025-02-06 08:26

Стали известны детали подготовки встреч между командами Владимира Зеленского и Дональда Трампа

2025-02-05 13:34
Все статьи раздела "Политика"

Политика

Из парламента Грузии выдворили почти пятьдесят оппозиционных депутатов 2025-02-07 10:27
Пекин опротестовал заявления администрации США о вмешательстве в работу Панамского канала 2025-02-07 09:29
Глава МИД Британии заявил, что не верит в готовность рф вести переговоры о прекращении войны с Украиной 2025-02-06 08:26
Стали известны детали подготовки встреч между командами Владимира Зеленского и Дональда Трампа 2025-02-05 13:34