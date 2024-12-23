Политика Дональд Трамп пригрозил отобрать Панамский канал, если страна не перестанет взимать чрезмерную плату

2024-12-23 14:39

Избранный президент США Дональд Трамп пригрозил Панаме отобрать Панамский канал, если страна не перестанет взимать чрезмерную, по его мнению, плату. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social, передает Hindustan Times.

"Сборы, взимаемое Панамой, смехотворны, особенно если принять во внимание чрезвычайную щедрость, проявленную в отношении Панамы со стороны США", - написал Трамп.



Он также предупредил, что не допустит, чтобы канал попал "не в руки". Издание отмечает, что Трамп, судя по всему, предупредил о возможном влиянии Китая на проход, написав, что канал не должен управляться (Китаем).



"Он не был передан во благо других, а только в знак сотрудничества с нами и Панамой. Если принципы, как моральные, так и правовые, этого великодушного жеста дарования не будут соблюдены, то мы потребуем, чтобы Панамский канал был возвращен нам в полном объеме и без вопросов", - резюмировал он.



Hindustan Times напомнило, что США в значительной степени построили и управляли территорией вокруг прохода в течение десятилетий. Но в 1999 году правительство Соединенных Штатов полностью передало контроль над каналом Панамы после периода совместного управления.



Напомним, по данным СМИ, команда избранного президента США Дональда Трампа сообщила европейским официальным лицам, что он планирует продолжить военную помощь Украины.