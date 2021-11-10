Мир 25-летняя автралийка выиграла миллион долларов в лотерее для вакцинированных

2021-11-10 13:41

В Австралии женщина выиграла один миллион долларов в лотерее для вакцинированных от коронавируса. Об этом сообщает Sky News.

"25-летняя Джоанн Чжу была среди почти трех миллионов австралийцев, которые участвовали в розыгрыше денежного приза в размере 1 млн австралийских долларов (550 тысяч фунтов стерлингов) только за вакцинацию против COVID-19”, - говориться в сообщении.

Такой приз был выделен группой филантропов и компаний Million Dollar Vax Alliance, с целью поощрения к вакцинации большего числа жителей страны.

Победительница лотереи рассказала, что не смогла ответить на первый звонок от организаторов лотереи, потому что была на работе. Потом она перезвонила им, и узнала об выигрыше. Джоанн Чжу сообщила, что планирует часть денег потратить на воссоединение с семьей.

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фото Причиной гибели оператора «Раста» Галины Хатчинс мог стать саботаж, - эксперт по оружию вестерна 2021-11-10 09:21
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