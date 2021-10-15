Политика Посольство США обнародовало подробную инструкцию по лотерее Green Card - как стать американцем

2021-10-15 17:29

Посольство Соединенных Штатов в Украине представило инструкцию по лотерее Green Card на 2023 год. Соответствующий документ опубликован в сети. Отметим, что он составлен на украинском языке.

"Лица, которые отбираются программой, должны отвечать простым, но строгим критериям отбора для того, чтобы иметь возможность претендовать на статус постоянного жителя США", - сказано в документе.

Инструкция содержит требования к претендентам. Также тут описана процедура подачи заявки на участие в программе, а также детально разъяснена методика отбора претендентов.

В документе говорится, что в 2023 фискальном году для программы "диверсификационных эмигрантов" выделено 55 тыс. виз.

Украина попала в список стран, население которых имеет право принимать участие в лотерее.

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