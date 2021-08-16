Украина В Украине изменили нормативы для назначения субсидий

2021-08-16 20:40

 

В Украине отменили веденное в связи с локдауном в 2020 году решение об увеличении на 50% социальных нормативов на ЖКУ при назначении субсидий. Такие условия могут вернуть при адаптивном карантине только для регионов "красной" зоны.

Об этом пишет "Хвиля" со ссылкой на постановление Кабинета министров Украины №842 от 11 августа 2021 года.

Также граждан ждут другие изменения при назначении субсидий.

Так, госпомощь назначается в случае покупки недвижимости в течение шести месяцев после продажи квартиры/дома, которые должны быть единственным жилым помещением, которым владеет лицо.

Кабмин отменил норма, в соответствии с которой украинцы могут получить субсидию, если зарплата составляет менее 50% средней в Киеве и менее 20% - для областных центров и городов областного значения.

Также из процедуры назначения госпомощи изъяли норму о наличии мобильного телефона, поскольку с 1 мая 2021 субсидии обналичили.

Также постановлением дополнен перечень документов для включения информации об иностранцах и лицах без гражданства, находящихся на территории Украины на законных основаниях, в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, которые имеют право на льготы, для получения ими льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа.

subscriber subscriber

Еще по теме

Какие вакцины от COVID-19 можно смешивать и будут ли привилегии для вакцинированных: ответ Минздрава

2021-08-16 19:40

На выходных вакцинация в Украине заметно замедлилась, привили чуть более 50 тыс человек

2021-08-16 15:44

В Украине значительно снизилось суточное число новых случаев COVID-19

2021-08-16 12:40

Шмыгаль рассказал о ситуации с кредитами в Украине

2021-08-15 13:00

Еще новости в разделе "Украина"

Украинцы стали чаще брать больничные листы: что влияет на размер помощи

2021-08-16 21:40

«Выплата пенсий по-новому с 1 сентября»: в Минсоцполитики дали объяснения

2021-08-16 21:20

В Украине изменили нормативы для назначения субсидий

2021-08-16 20:40

Шмыгаль обозначил даты выплаты 2000 гривен за ребенка

2021-08-16 20:00
Все статьи раздела "Украина"

Украина

Украинцы стали чаще брать больничные листы: что влияет на размер помощи 2021-08-16 21:40
«Выплата пенсий по-новому с 1 сентября»: в Минсоцполитики дали объяснения 2021-08-16 21:20
В Украине изменили нормативы для назначения субсидий 2021-08-16 20:40
Шмыгаль обозначил даты выплаты 2000 гривен за ребенка 2021-08-16 20:00