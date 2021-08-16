Украина В Украине изменили нормативы для назначения субсидий

2021-08-16 20:40

В Украине отменили веденное в связи с локдауном в 2020 году решение об увеличении на 50% социальных нормативов на ЖКУ при назначении субсидий. Такие условия могут вернуть при адаптивном карантине только для регионов "красной" зоны.

Об этом пишет "Хвиля" со ссылкой на постановление Кабинета министров Украины №842 от 11 августа 2021 года.

Также граждан ждут другие изменения при назначении субсидий.

Так, госпомощь назначается в случае покупки недвижимости в течение шести месяцев после продажи квартиры/дома, которые должны быть единственным жилым помещением, которым владеет лицо.

Кабмин отменил норма, в соответствии с которой украинцы могут получить субсидию, если зарплата составляет менее 50% средней в Киеве и менее 20% - для областных центров и городов областного значения.

Также из процедуры назначения госпомощи изъяли норму о наличии мобильного телефона, поскольку с 1 мая 2021 субсидии обналичили.

Также постановлением дополнен перечень документов для включения информации об иностранцах и лицах без гражданства, находящихся на территории Украины на законных основаниях, в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, которые имеют право на льготы, для получения ими льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа.