Погода в Украине с 17 августа начнет меняться от рекордной жары в сторону более комфортной температуры и постепенного похолодания. Снижение температуры на территории страны будет сопровождаться дождями и пасмурной погодой. Первая свежесть с грозами накроет западные регионы, где столбик термометра опустится до +24+26, а через несколько дней до +22 градусов. Тем временем на юге и востоке будет жарче всего - до +32 градусов. Остальные области могут рассчитывать +23+28 до конца недели.
Об этом пишет "Хвиля" со ссылкой на Укргидромет центр.
Погода 17 августа
Западную Украину накроют дожди. На остальной территории страны ожидается солнечная погода с температурой воздуха +30+32 градуса.
Погода 18 августа
Полоса дождей с грозами пройдет от Чернигова, Киева и Харькова до Кропивницкого, Одессы и Херсона. Жители северных областей смогут отдохнуть от жары, ведь ожидается до +27 градусов. В центре и на юге до +29 градусов, а местами до +32. На Западе и Востоке будет сухо и солнечно: +20+24 и +30+33 соответственно.
Погода 19 августа
Грозовые дожди пройдут части Юга и на Востоке страны: в Полтаве, Днепре, Запорожье и на Донбассе ожидается до +29 градусов, а местами до +31. Для жителей остальных областей будет светить солнце и прогреет температуру воздуха до +22+27 градусов.
Погода 20 августа