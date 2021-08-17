Украина Жара отступит: где и когда в Украине похолодает до 19 градусов

2021-08-17 19:00

Погода в Украине с 17 августа начнет меняться от рекордной жары в сторону более комфортной температуры и постепенного похолодания. Снижение температуры на территории страны будет сопровождаться дождями и пасмурной погодой. Первая свежесть с грозами накроет западные регионы, где столбик термометра опустится до +24+26, а через несколько дней до +22 градусов. Тем временем на юге и востоке будет жарче всего - до +32 градусов. Остальные области могут рассчитывать +23+28 до конца недели.

Об этом пишет "Хвиля" со ссылкой на Укргидромет центр.

Погода 17 августа

Западную Украину накроют дожди. На остальной территории страны ожидается солнечная погода с температурой воздуха +30+32 градуса.

Погода 18 августа

Полоса дождей с грозами пройдет от Чернигова, Киева и Харькова до Кропивницкого, Одессы и Херсона. Жители северных областей смогут отдохнуть от жары, ведь ожидается до +27 градусов. В центре и на юге до +29 градусов, а местами до +32. На Западе и Востоке будет сухо и солнечно: +20+24 и +30+33 соответственно.

Погода 19 августа

Грозовые дожди пройдут части Юга и на Востоке страны: в Полтаве, Днепре, Запорожье и на Донбассе ожидается до +29 градусов, а местами до +31. Для жителей остальных областей будет светить солнце и прогреет температуру воздуха до +22+27 градусов.

Погода 20 августа

Наконец жара значительно спадет и в Украине установиться средняя температура в +24+29 градусов. Погода будет сухой и солнечной почти везде, кроме Сумской, Харьковской, Донецкой и Луганской областей, где еще пройдут грозовые дожди.