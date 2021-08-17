Украина В МВД рассказали, как восстановить утраченное водительское удостоверение онлайн

2021-08-17 19:20

Потерянное водительское удостоверение можно обменять обменять онлайн. Для этого необходимо выполнить действия в электронном кабинете водителя, а затем забрать удостоверение в выбранном сервисном центре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главный сервисный центр МВД.