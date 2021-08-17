В МВД рассказали, как восстановить утраченное водительское удостоверение онлайн
2021-08-17 19:20
Потерянное водительское удостоверение можно обменять обменять онлайн. Для этого необходимо выполнить действия в электронном кабинете водителя, а затем забрать удостоверение в выбранном сервисном центре.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главный сервисный центр МВД.
Для того, чтобы восстановить удостоверение, необходимо:
- зайти в Электронный кабинет водителя, в разделе "Электронные услуги" выбрать "Восстановление и обмен водительского удостоверения",
- заполнить обязательные поля и прикрепить сканкопию медицинской справки;
- выбрать сервисный центр МВД, в котором вам будет удобно получить изготовленное водительское удостоверение;
- подписать заявление с помощью КЭП или MobilеID;
- оплатить услугу личной банковской картой;
- перевить поступления на свою электронную почту квитанции об уплате;
- получить автоматическое уведомление об успешной подаче заявления;
- когда в Е-кабинете водителя статус Вашего заявления изменится на "проработано", можно забирать готовое водительское удостоверение в выбранном сервисном центре МВД без очереди.