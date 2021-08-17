Украина В МВД рассказали, как восстановить утраченное водительское удостоверение онлайн

2021-08-17 19:20

 

Потерянное водительское удостоверение можно обменять обменять онлайн. Для этого необходимо выполнить действия в электронном кабинете водителя, а затем забрать удостоверение в выбранном сервисном центре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главный сервисный центр МВД.

Для того, чтобы восстановить удостоверение, необходимо:

  • зайти в Электронный кабинет водителя, в разделе "Электронные услуги" выбрать "Восстановление и обмен водительского удостоверения",
  • заполнить обязательные поля и прикрепить сканкопию медицинской справки;
  • выбрать сервисный центр МВД, в котором вам будет удобно получить изготовленное водительское удостоверение;
  • подписать заявление с помощью КЭП или MobilеID;
  • оплатить услугу личной банковской картой;
  • перевить поступления на свою электронную почту квитанции об уплате;
  • получить автоматическое уведомление об успешной подаче заявления;
  • когда в Е-кабинете водителя статус Вашего заявления изменится на "проработано", можно забирать готовое водительское удостоверение в выбранном сервисном центре МВД без очереди.

 

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