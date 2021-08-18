Детали Эксперты: Возвращение в сферу дипломирования моряков старой команды взяточников не оставляет никаких надежд на лучшее

2021-08-18 12:30

Проблема восстановления системы дипломирования украинских моряков вопреки громким заявлениям руководителя Мининфраструктуры Александра Кубракова и его зама по морской отрасли Юрия Васькова, до сих пор остается одной из наиболее актуальных. Электронный реестр подтверждения квалификации моряков не работает, центры переподготовки закрыты. Моряки сидят на суше, а в отрасли намечается полный коллапс.

По мнению эксперта морской отрасли, капитана дальнего плавания Олега Григорова, который в 2013-2018 гг. возглавлял мариупольский региональный филиал инспекции по вопросам подготовки и дипломирования моряков, порядка не будет, поскольку ответственными за наведение порядка стали люди, непосредственно создавшие систему тотальных поборов и взяток. Об этом он написал на своей странице в Фейсбук: «Чего можно ожидать от:

1. Федора Днепровского (бывший директор Реестра, действующий сотрудник ГП «Морречсевис»), который вводил и обеспечивал схемы подтверждения заведомо фальшивых документов моряков?

2. Сергея Кудлинского (действующий работник ГП «Администрация речных портов»), который, совмещая должности руководителя Инспекции по дипломированию моряков и директора Одесского и Измаильского филиалов Инспекции, ввел тотальное взяточничество при дипломировании в ГКК?

3. Юлии Вороной, которая, будучи руководителем МорАда, всей своей деятельностью обеспечивала развитие и функциональность системы поборов с моряков?

4. Владимира Лавриненко (работник ГП «Морречсервис»), который был и есть человеком Дмитрия Петренко (б/у руководителя Морской администрации, при котором поборы и взятки с моряков стали тотально неотвратимы)?

5. Юрия Лавренюка (бывшего заместителя министра инфраструктуры и «бэушного» полицейского), который обеспечивал построение и функциональность схем поборов с моряков, что начали действовать с 2016 года», - возмущается эксперт.


Кстати, именно Юрий Лавренюк пролоббировал утверждение на должность главы Морской администрации своего человека – Виталия Киндратива с перспективой сохранять и обеспечивать систему поборов с моряков.

А консультант Центра политических исследований «Доктрина» Ярослав Божко говорит о сомнительном назначении не только Александра Кубракова, но и его зама Юрия Васькова. Ярослав Божко напомнил о фактах растраты миллионов государственных денег Юрием Васьковым на прошлых должностях, а также заявил, что сейчас Васьков работает не на государство Украина, а на группу компаний «Трансшип», которая недавно попала в поле зрения СБУ по факту сотрудничества с РФ. Поэтому, считает эксперт, порядка в отрасли не будет.

Источник

subscriber subscriber

Еще по теме

документ Замминистра Васьков подставил Кубракова перед международными партнерами

2021-08-11 15:07

В Мининфраструктуры предложили отдать региональные аэропорты в частные руки

2018-09-19 19:30

Транспортная стратегия: появятся быстрые поезда, ровные дороги и $30 млрд долгов

2018-06-26 11:13

В Украине приняли стратегию логистики с поправками на вооруженный конфликт с РФ

2018-04-27 15:16

Еще новости в разделе "Детали"

Эксперты: Возвращение в сферу дипломирования моряков старой команды взяточников не оставляет никаких надежд на лучшее

2021-08-18 12:30

видео «Князь Владимир объединил крещением – Варфоломей разделяет Томосом!»: верующие выступили против приезда патриарха Варфоломея в Киев

2021-08-17 17:08

ИноСМИ: В Раде напомнили о предупреждении Путина украинским властям из-за преследования Медведчука

2021-08-17 13:21

ИноСМИ: Зеленский намеренно дискредитирует Медведчука, чтобы превратить страну в колонию

2021-08-17 13:14
Все статьи раздела "Детали"

Детали

Эксперты: Возвращение в сферу дипломирования моряков старой команды взяточников не оставляет никаких надежд на лучшее 2021-08-18 12:30
видео «Князь Владимир объединил крещением – Варфоломей разделяет Томосом!»: верующие выступили против приезда патриарха Варфоломея в Киев 2021-08-17 17:08
ИноСМИ: В Раде напомнили о предупреждении Путина украинским властям из-за преследования Медведчука 2021-08-17 13:21
ИноСМИ: Зеленский намеренно дискредитирует Медведчука, чтобы превратить страну в колонию 2021-08-17 13:14