Детали Эксперты: Возвращение в сферу дипломирования моряков старой команды взяточников не оставляет никаких надежд на лучшее

2021-08-18 12:30

Проблема восстановления системы дипломирования украинских моряков вопреки громким заявлениям руководителя Мининфраструктуры Александра Кубракова и его зама по морской отрасли Юрия Васькова, до сих пор остается одной из наиболее актуальных. Электронный реестр подтверждения квалификации моряков не работает, центры переподготовки закрыты. Моряки сидят на суше, а в отрасли намечается полный коллапс.



По мнению эксперта морской отрасли, капитана дальнего плавания Олега Григорова, который в 2013-2018 гг. возглавлял мариупольский региональный филиал инспекции по вопросам подготовки и дипломирования моряков, порядка не будет, поскольку ответственными за наведение порядка стали люди, непосредственно создавшие систему тотальных поборов и взяток. Об этом он написал на своей странице в Фейсбук: «Чего можно ожидать от:



1. Федора Днепровского (бывший директор Реестра, действующий сотрудник ГП «Морречсевис»), который вводил и обеспечивал схемы подтверждения заведомо фальшивых документов моряков?



2. Сергея Кудлинского (действующий работник ГП «Администрация речных портов»), который, совмещая должности руководителя Инспекции по дипломированию моряков и директора Одесского и Измаильского филиалов Инспекции, ввел тотальное взяточничество при дипломировании в ГКК?



3. Юлии Вороной, которая, будучи руководителем МорАда, всей своей деятельностью обеспечивала развитие и функциональность системы поборов с моряков?

4. Владимира Лавриненко (работник ГП «Морречсервис»), который был и есть человеком Дмитрия Петренко (б/у руководителя Морской администрации, при котором поборы и взятки с моряков стали тотально неотвратимы)?



5. Юрия Лавренюка (бывшего заместителя министра инфраструктуры и «бэушного» полицейского), который обеспечивал построение и функциональность схем поборов с моряков, что начали действовать с 2016 года», - возмущается эксперт.





Кстати, именно Юрий Лавренюк пролоббировал утверждение на должность главы Морской администрации своего человека – Виталия Киндратива с перспективой сохранять и обеспечивать систему поборов с моряков.



А консультант Центра политических исследований «Доктрина» Ярослав Божко говорит о сомнительном назначении не только Александра Кубракова, но и его зама Юрия Васькова. Ярослав Божко напомнил о фактах растраты миллионов государственных денег Юрием Васьковым на прошлых должностях, а также заявил, что сейчас Васьков работает не на государство Украина, а на группу компаний «Трансшип», которая недавно попала в поле зрения СБУ по факту сотрудничества с РФ. Поэтому, считает эксперт, порядка в отрасли не будет.

Источник