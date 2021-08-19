К 30-ЛЕТИЮ НЕЗАВИСИМОСТИ ЗЕЛЕНСКИЙ РЕШИЛ ЛИШИТЬ УКРАИНУ БУДУЩЕГО И СТЕРЕТЬ ЕЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ ПРОШЛОЕ

2021-08-19 12:28

Совсем скоро Украина приблизится к одному из самых политизированных праздников в стране - Дню Независимости. Только ленивый чиновник не будет в этот день на фоне сине-желтого флага обращаться к народу с пронзительными речами о том, сколько сделано за минувшие 30 лет, и сколько еще сделать предстоит.

Во главе всех этих действ конечно же будет стоять президент Зеленский, которому перед визитом к Байдену нужно создать вокруг себя положительный эмоциональный фон. Но, увы и ах, два с половиной года работа Зеленского в президентском кресле была направлена лишь на переписывание исторического прошлого и уничтожение будущего Украины. А эту данность не изменить никакими торжественными военными парадами и праздничными концертами.

Историю нельзя переделать, но можно попытаться переписать. Чем Зеленский и занимается

Еще три года назад украинцы даже представить не могли, что криворожский комик Зеленский, карьера которого 20 лет строилась на русскоязычных выступлениях, будет насильственно пытаться вычеркнуть этот язык из украинской истории. Наоборот же подавляющее большинство избирателей Зеленского - русскоязычные, которые надеялись, что с его приходом к власти в языковые нормы будут внесены поправки.

Сам же Зеленский всегда делал расплывчатые заявления по этой теме и только "планировал тщательно изучить вопрос". И как видим, после такого "тщательного изучения" президент намерен вычеркнуть русскоязычную украинскую культуру, как будто ее и не было. Как будто 30 лет историю Украины по кирпичикам не строили русскоязычные профессионалы: начиная от политиков и медиков, заканчивая актерами и учителями.

Сегодня же артистов, выступающих на русском языке, лишают права на проведение концертов, натравливая на них радикалов. Чего стоит только история с концертом на день Независимости Украины, где должны были прозвучать самые знаковые композиции страны за 30 лет. Одной из таких композиций должна была стать песня "Под Дождем" группы Green Gray. Но музыкантам заявили, что их песня не будет звучать на концерте, так как она на русском языке.

Подобная травля была и в 2019 году, когда украинскую исполнительницу MARUV вынудили отказаться от участия в Евровидении из-за ее концертной деятельности в России.

На уровень выше происходит запугивание спортсменов-олимпийцев, которые сфотографировались с коллегами из России. Целый заместитель министра обороны Украины вызвала бронзовую медалистку Олимпийских игр Ярославу Магучих "на профилактическую беседу", чтобы та "дала пояснение" своему фото со спортсменской из России Марией Ласицкене.

И все эти события происходят на фоне слов Зеленского о том, что те, кто любят Россию, должны уезжать из Украины. Специалистов, которые 30 лет ставили Украину на ноги сейчас просто вынуждают покидать страну.

Чего уж говорить о жителях Донбасса по ту сторону линии разграничения, которые для Зеленского просто перестали существовать. Президент вычеркнул эти территории и их граждан, украинских граждан, со страниц истории Украины. Его абсолютно перестала интересовать и судьба пленных, которые до сегодняшнего дня остаются в застенках тюрем "ЛДНР". Он добровольно оставил четырех больных женщин, которых сепаратисты готовы были передать лидеру украинской оппозиции, главе политсовета ОПЗЖ Виктору Медведчуку в одностороннем порядке, в подвалах ОРДЛО, лишь потому что не смог попиариться на их освобождении.

Будущее, которое украинцы не заслужили

Уже осенью, в обозримой перспективе, с подачи Зеленского, украинцев ждут неподъемные коммунальные тарифы. И если за два года президентства он смог повысить тарифы на электроэнергию на 86%, на газ - на 63% и на 12% на воду, то страшно представить, что ждет украинцев в этом году.

По последним данным Госстата, уже сейчас две трети украинцев относят себя к классу "бедных", а у более чем 20% материальное положение ухудшилось за последний год. Почти 40% населения Украины заявили о том, что отказывают себе в самом необходимом, кроме еды, а 4% не могут обеспечить себе и достаточного питания.

Конечно же рост тарифов и ухудшение уровня жизни в первую очередь ударит по молодежи, которая уедет за границу искать себе лучшей жизни. И найдет. Потому, что такие трудолюбивые и талантливыеработники, в том же Евросоюзе, на вес золота. Им попросту нечего делать в стране, в которой напрочь разрушена системы здравоохранения и образования, и нет даже малейшей перспективы на получение достойного рабочего места.

Молодое поколение не хочет становиться рабами МВФ, постоянно живя "в долг". И пока над единственным оппозиционером, который выступает за экономическую независимость страны, идут судебные процессы, надежд на изменение политического курса – тоже нет.

Разве об этом мечтала Украина 30 лет назад, обретая независимость? Вряд ли.

Владимир Шамин, политтехнолог

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