ВОЙНА В Украине Владимир Зеленский назвал одну из ключевых целей ближайшей встречи в Рамштайне

2024-10-07 08:23

Президент Владимир Зеленский призвал партнеров Украины к единству, в частности, в вопросе предоставления дальнобойных средств ВСУ. Об этом он написал в соцсетях.

Глава государства напомнил, что прошлой ночью силы ПВО уничтожили более 50 "шахедов" в Николаевской, Одесской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Сумской, Черниговской, Полтавской, Винницкой, Хмельницкой, Запорожской, Житомирской и Харьковской областях.

"В течение недели враг применил около 20 ракет разных типов, более 800 управляемых авиационных бомб и почти 400 ударных БпЛА разных типов. Этот ежедневный воздушный террор можно остановить. Для этого нужно единство партнеров и дальнобойность. Это поможет ежедневно беречь жизнь украинцев. На следующей неделе в рамках "Рамштайна" продолжим работать над этим с партнерами", - подчеркнул Зеленский.