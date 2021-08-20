Детали ОРДЛО отказались отдать четырех женщин Ермаку: Ты кто такой, мы тебя не знаем

2021-08-20 17:53

Представители ОРДЛО были готовы отдать народному депутату, главе политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктору Медведчуку амнистированных женщин, но из-за главы офиса президента Зеленского их освобождение не состоялось. Об этом в интервью Главкому сказал экс-глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль.

"Они амнистировали четырех женщин, которых были готовы отдать Медведчуку. Но Ермак сказал, что их нужно отдать только ему. Те, конечно же, ответили: ты кто такой, мы тебя не знаем", - сказал он.

Напомним, представители ОРДЛО еще в начале года готовы были в одностороннем порядке вернуть Украине четырех женщин, об освобождении которых договорился глава политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук. Наталья Стеценко, Наталья Савченко, Екатерина Котенко и Светлана Довгаль несколько лет находятся в их тюрьмах по обвинению в шпионаже. Еще 20 января они могли бы быть дома. Однако власть по факту заблокировала этот процесс, и женщины, часть из которых тяжело больны, до сих пор находятся за решеткой.

2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

20 февраля Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек - среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктора Медведчука до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судье Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайства об отводе судьи и прокурора. 30 июля Киевский апелляционный суд отказал адвокатам председателя политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука в удовлетворении апелляции относительно продления сроков домашнего ареста политика до 7 сентября.

В ОПЗЖ отреагировали на этот правовой произвол и заявили, что такие действия власти - откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией раскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Комментируя ситуацию, Виктор Медведчук подчеркнул его адвокаты полностью готовы к процессу обжалования меры пресечения и у них есть доказательства, которые опровергают обвинение прокуратуры и доказывают незаконность применения к нему домашнего ареста.

Так, стороной защиты была подана апелляция на решение Печерского районного суда Киева о продлении меры пресечения политику. Однако 30 июля Киевский апелляционный суд отклонил ее, несмотря на разгром всех доводов обвинения.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и Zik.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 70 тысяч материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.

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