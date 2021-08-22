Украина Синоптики рассказали о погоде на День независимости

2021-08-22 13:30

В Украине объявлены выходные 23 и 24 августа, в эти дни граждане отметят День флага и День независимости страны соответственно.

Какой будет погода, показали в Укргидрометцентре.

Погода в Киеве 23 и 24 августа

В понедельник, 23 августа, солнечно и без осадков. Температура днем будет комфортной до +24+26 градусов.

В Киеве на День независимости, когда запланирован военный парад, концерты и фестивали, пройдут дожди. Столбик термометра днем поднимется до +26 градусов, однако будет сильный ветер.

Погода в Украине на День независимости

В понедельник, на День флага, грозовые дожди накроют западные области, в том числе Закарпатье, Львовскую, Ивано-Франковскую, Тернопольскую области и Волынь. Температура на Западе из-за осадков упадет до +21+23 и до +26+28 в Карпатах.

На остальной территории страны будет сухо и тепло - в среднем +23+25 градусов, местами до +28.

На 30 годовщину Независимости Украины, 24 августа, дожди не покинут Запад Украины и протянутся немного дальше к столице и на север страны до Чернигова. Прохладнее всего будет на Львовщине, Волыни и Ровенщине: +17+19 градусов. В остальных дождивых областях температура немного опустится до +23+25 градусов.

На Юге, в центре и на Востоке страны праздничные выходные пройдет без осадкой, будет солнечно, немного облачно и воздух днем прогеется до +26+29 градусов.