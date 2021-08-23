Украина В Киеве в День Независимости пройдет 3 парада: где и когда начало

2021-08-23 17:20

В торжественной программе по случаю 30-летия Независимости Украины в столице запланированы десятки различных мероприятий, в том числе три парада, которые можно будет посмотреть онлайн.

Журналисты рассказали о том, что будет происходить 24 августа в Киеве.

Празднование Дня Независимости Украины в Киеве начнется с возложения цветов к памятникам и местам захоронений выдающихся украинцев, которые боролись за независимость Родины, погибших участников Революции Достоинства и защитников территориальной целостности от российской агрессии на Донбассе.

В 10:00 на Крещатике пройдет военный парад, который впервые начнется совместным выносом государственного флага украинскими военнослужащими и делегатов от государств-партнеров Украины, что продемонстрирует их поддержку.

Перед проходом колонны ВСУ киевляне и гости столицы смогут увидеть театрализованный перформанс “ДНК” (День народження країни), который покажет исторический путь от Киевской Руси по сегодняшний день.

В 2021 году парад войск будет включать три колонны: пешую, механизированную и воздушную.

Парад откроет пешая колонна в составе сил безопасности и обороны Украины, кинологических подразделений и представителей от примерно 15 государств-партнеров.

Кроме того, ожидается совместное выступление международного и президентского оркестров.

Также запланирован проезд механизированной колонны, для которого помимо вооружения и военной техники сил безопасности и обороны Украины привлечена военная техника государств-партнеров.

В небе над Киевом можно будет наблюдать пролет воздушной колонны, в котором впервые примут участие Воздушные силы, Сухопутные войска, Военно-морские Силы, Государственная пограничная служба Украины, Национальная гвардия Украины, Национальная полиция Украины, Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, Государственное предприятие Антонов и страны-партнеры.

Воздушный парад завершат боевые самолеты, которые пустят сигнальные ракеты и дым в цветах государственного флага Украины.

В 13:00 по центру столицы пройдет Марш Защитников Украины. Из парка имени Тараса Шевченко ветераны и волонтеры организованными колоннами двинутся через Бессарабскую площадь и Крещатик к Майдану Независимости.

В 14:00 начнется речной парад на Днепре, который пройдет в районе Речного вокзала и Труханова острова. Ожидается торжественное прохождение катеров и пролет авиации, а завершится парад артиллерийским салютом с Труханова острова.