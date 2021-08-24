Украина Сегодня День Независимости Украины - план праздничных мероприятий в Киеве

2021-08-24 09:21

24 августа торжества начнутся возложением цветов к памятникам, памятным знакам и местам захоронений выдающихся деятелей украинского государства, борцов за независимость Украины в ХХ веке, погибших участников Революции Достоинства, участников антитеррористической операции и участников мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях.

Сегодня утром на Крещатике в центре Киева состоится праздничный парад Вооруженных Сил Украины. В нем примут участие представители и техника всех сил сектора безопасности и обороны страны и стран-партнеров.

В этот же день состоится концерт итальянского певца Андреа Бочелли.

На Трухановом острове — артиллерийский салют.

Религиозные организации столицы проведут молебен за Украину и украинский народ.

Состоится также "Марш Защитников Украины 2021" по маршруту: парк имени Тараса Шевченко — Бессарабская площадь — улица Крещатик — Майдан Незалежности.

В парке "Владимирская горка" пройдут Всеукраинский фестиваль "Живой словарь независимости" и фестиваль "Ветеранфест".

На плавучей сцене-баржи в акватории р. Днепр напротив парка "Наталка" пройдет мультимедийный артпроект "Єднаймося!".

На территории парка культуры и отдыха "Гидропарк" состоится открытый турнир спортивного клуба "Мастер" по настольному теннису среди ветеранов, а также массовый заплыв на 500 метров ко Дню Независимости Украины.

А на территории Национального комплекса "Экспоцентр Украины" будет проходить "Забег в вышиванках".

Также традиционно во всех районах столицы будут проходить спортивные, культурные и информационно-просветительские мероприятия.

Вечером 24 августа на НСК "Олимпийский" начнется праздничное шоу "Независимость в нашей ДНК. День независимости страны", в котором примут участие эстрадные звезды, артисты оперы и балета, а также симфонический оркестр.



