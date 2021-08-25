Стоит отметить, что хоть Кабмин и отменил обязательный перевод пенсий в банки с 1 сентября, постановление правительства предусматривает проведение конкурса по отбору организаций, которые будут доставлять пенсии с 1 января 2023 года.

Это значит, что Укрпочта перестанет быть единственной подобной организацией.

Для того, чтобы перевести пенсию в банк нужно выбрать одно из уполномоченных финчруждений и обратиться туда с набором документов, в который входят:

  • справка или свидетельство пенсионера, в котором подтверждено размер пенсии;
  • идентификационный код (ИНН);
  • паспорт.

 

 