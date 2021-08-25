ПФУ напомнил об изменениях при получении пенсий с 1 сентября
2021-08-25 17:40
С 1 сентября пенсионеры продолжат получать выплаты через Укрпочту и банки. Обязательного перевода пенсионеров на обслуживание в банки не будет.
Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.
Способ получения пенсии украинцы могут выбрать самостоятельно, а также при необходимости изменить в любой момент.
"Учитывая указанное, пенсионеры и после 1 сентября по желанию продолжат получать пенсии через Укрпочту с доставкой на дом или в почтовых отделениях независимо от своего возраста, состояния здоровья (наличия инвалидности) или потребности в постоянном постороннем уходе", - сообщает издание.
За доставку пенсий, как и прежде, будет платить Пенсионный фонд Украины.
Стоит отметить, что хоть Кабмин и отменил обязательный перевод пенсий в банки с 1 сентября, постановление правительства предусматривает проведение конкурса по отбору организаций, которые будут доставлять пенсии с 1 января 2023 года.
Это значит, что Укрпочта перестанет быть единственной подобной организацией.
Для того, чтобы перевести пенсию в банк нужно выбрать одно из уполномоченных финчруждений и обратиться туда с набором документов, в который входят:
- справка или свидетельство пенсионера, в котором подтверждено размер пенсии;
- идентификационный код (ИНН);
- паспорт.