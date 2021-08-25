Украина ПФУ напомнил об изменениях при получении пенсий с 1 сентября

2021-08-25 17:40

С 1 сентября пенсионеры продолжат получать выплаты через Укрпочту и банки. Обязательного перевода пенсионеров на обслуживание в банки не будет.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.

Способ получения пенсии украинцы могут выбрать самостоятельно, а также при необходимости изменить в любой момент.

"Учитывая указанное, пенсионеры и после 1 сентября по желанию продолжат получать пенсии через Укрпочту с доставкой на дом или в почтовых отделениях независимо от своего возраста, состояния здоровья (наличия инвалидности) или потребности в постоянном постороннем уходе", - сообщает издание.

За доставку пенсий, как и прежде, будет платить Пенсионный фонд Украины.