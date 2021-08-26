Украина Какие карантинные ограничения могут ввести в украинских школах после 1 сентября

2021-08-26 14:42

В Украине новый учебный год планируют начать без каких-либо ограничений, поскольку сейчас все области находятся в "зеленой" зоне.

Об этом заявил начальник главного управления общего среднего и дошкольного образования Министерства образования и науки Украины Юрий Кононенко, передают "Факты".

По его словам, в случае ухудшения эпидемиологической ситуации по заболеваемости коронавирусом есть три варианта развития событий.

Первый: страна находится в "зеленой" зоне, поэтому работаем в обычном режиме. Дети ходят в школу и учатся. Учителя работают очно.

Второй: страна переходит в "желтую" или "оранжевую" зоны. Тогда надо, чтобы не менее 80% работников школы были вакцинированы для работы в очном режиме, иначе — дистанционное обучение.

Третий: "красная" зона. Учащимся запрещено посещать учебные заведения, кроме детсадов и начальной школы.