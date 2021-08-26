Украина Выход на пенсию в Украине: что делать при ошибке в расчете

2021-08-26 16:20

В Украине запустили пенсионный калькулятор, который дает возможность узнать размер своей будущей пенсии. Если же в расчетах допущена ошибка, ее можно исправить.

Журналисты рассказали, как действовать в случае ошибки при подсчете трудового стажа.

Прежде всего необходимо обратиться в Пенсионный фонд Украины по номеру телефона 0 800 503 753. Кроме того, можно создать кабинет на сайте ПФУ и контролировать свой стаж. Зарегистрироваться на портале ПФУ можно в отделении фонда, либо онлайн с помощью электронной цифровой подписи (ЭЦП) или BankID и MobileID.

Для авторизации с ЭЦП нужно:

- В меню "Вход" выбрать "По КЭП" или "По токену" и ознакомиться со списком АЦСК, КЭП которых поддерживает веб-портал ПФУ

- -При отсутствии КЭП (квалифицированная электронная подпись) одного из требуемых видов, необходимо обратиться в АЦСК и получить его

- После получения КЭП нужно выбрать пункт главного меню "Вход" и выполнить вход на портал "По КЭП"

Для авторизации с BankID и MobileID нужно:

- Выбрать на веб-портале авторизацию средствами Интегрированной системы электронной идентификации (ID.GOV.UA)

- Выбрать авторизацию по BankID и MobileID на сайте интегрированной системы электронной идентификации и следовать ее инструкциям