Детали Медведчук: Идеология "анти-России" разрушает украинское государство, опускает нас до уровня племени

2021-08-27 11:06

Идеология "анти-России" разрушает украинское государство, опускает Украину даже не до уровня Средневековья, а до уровня племени. Об этом заявил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук.

"В Украине идет примитивизация системы государственного управления. Идеология "анти-России" разрушает украинское государство, опускает нас даже не до уровня Средневековья, а до уровня племени, у которого один язык, одна кухня, одни танцы и одни идолы. Племенем управлять легче: кто не соответствует его традициям и законам вождя, изгоняется, как это сегодня показывает Президент Зеленский. При этом племя легко загнать в резервацию и отобрать у него земли и вообще будущее. Всегда менее цивилизованный народ проигрывает более цивилизованному. Именно поэтому проклятие и разрушение остатков достаточно развитой советской цивилизации ‒ обязательный пункт наших горе-реформаторов.

Украинцам внушают, что они были цивилизованными европейцами, просто забыли это, русские заставили их это забыть. На самом же деле в основном в союзе с Россией Украина входила в европейскую и мировую культуру. Украинцев заставляют вспомнить то, чего не было, а забыть реально славное прошлое, обесценить его. С точки зрения менеджмента ‒ забыть историю прежнего успеха", - уверен председатель политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь".

Напомним, президент РФ Владимир Путин опубликовал свою статью "Об историческом единстве русских и украинцев", которая запустила глубинные процессы в украинском обществе и политической среде.

Председатель политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук отреагировал на публикацию российского президента и опубликовал свою статью - "О будущем украинского и русского народов".

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