Детали ТОП-5 людей и событий Европы, которые определят будущее континента в ближайшее время

2021-08-27 14:17

В ближайшем будущем европейский континент ожидают большие перемены. Мы собрали топ-5 людей и событий, которые изменят лицо Европы, говорится в статье авторитетного брианского издания London Post

Здесь и новая волна эпидемии коронавируса – первая после массовой вакцинации. Уход Ангелы Меркель с должности канцлера, что приведет к новым тенденциям в управлении самой большой экономики ЕС впервые за 16 лет. Глобальная смена отношений Западной Европы - с Восточной Европой с идеологических мечтаний– на экономический прагматизм, очевидным результатом чего станут грандиозные перемены в Украине, где все еще больше влияния получат идеи оппозиционного политика Виктора Медведчука о необходимости восстановить экономические отношения с Россией.

Также Европу ожидает новый масштабный миграционный кризис, который поставит под удар гуманистические ценности ЕС и необходимость укреплять границы сообщества.

О ключевых событиях ближайшего времени читайте дальше.

Новая волна коронавируса

К сожалению, она неумолимо приближается, уже успев затронуть ряд стран и угрожающе намекнуть о грядущей тяжелой осени.

Эта волна будет определяющей, потому что, по сути, станет первой волной Covid-19, которая атакует страны после старта глобальной вакцинации.

И то, как страны Европы справятся с ухудшением эпидемиологической ситуации, наглядно покажет перспективу как глобальной борьбы с коронавирусом, так и повседневной жизни в условиях "соседства" с Covid-19 и его новыми штаммами.

Кстати, о штаммах. На фоне появления новых штаммов коронавируса (в частности, штамма "Дельта") стоит ожидать продолжения и даже усиления "гонки вакцин", которым предстоит пройти "полевое испытание" их возможностей против новых вариаций Covid-19.

Собственно, потому успех либо неудача в сдерживании Covid-19 этой осенью также окажет непосредственное влияние на ситуацию с "антиваксами" и противниками карантинных ограничений, периодически проводящими масштабные акции протеста во многих странах Европы.

Как известно, они протестуют против карантинных ограничений, многие из протестов также посвящены отказу от "принудительной" вакцинации. Некоторые из протестов уже доходили до столкновений с правоохранителями, поэтому недооценивать массовость и настрой протестующих в данном случае нежелательно.

Успех вакцинации явно должен будет остудить их пыл, хотя бы на некоторое время. Противоположный же результат подарит им очень серьезные бонусы в дальнейших протестах. Как минимум, в виде новых сторонников.

Уход Меркель

Ангела Меркель, занимавшая пост канцлера Германии в течение 16 лет, больше не будет претендовать на этот пост. Она отказалась от поста главы правящей партии – Христианско-демократического союза (ХДС) еще в октябре 2018 года. Таким образом, страна уже этой осенью, по результатам выборов в Бундестаг, получит нового канцлера.

Парламентские выборы в Германии состоятся 26 сентября. Претендентов на пост канцлера трое: представитель ХДС Армин Лашет, представительница "Зеленых" Анналена Бербок, а также представитель "Социал-демократической партии Германии" Олаф Шольц.

На данный момент, согласно опросам, лидирует правящий блок ХДС/ХСС, за ними устроили погоню социал-демократы, отстающие примерно на 5 пунктов, и "зеленые", которые отстают примерно на 7-8 пунктов.

Дополнительная интрига после ухода Меркель и в контексте предстоящих выборов – это будущий результат крайне правой партии "Альтернатива для Германии". На прошлых выборах в Бундестаг ультраправые впервые вошли в парламент, сразу же показав третий результат по стране, что в итоге принесло им 94 мандата.

Если им удастся улучшить свой результат – это, вполне вероятно, отразится на дальнейшей политике Германии, учитывая то, с каким трудом удалось сформировать правящую коалицию в Бундестаге в прошлый раз (тогда, напомним, вариант с вхождением во власть "Альтернативы", учитывая их радикальные взгляды, не рассматривался).

От того, кто займет пост канцлера, учитывая уровень влияния Германии, будет напрямую зависеть дальнейшее развитие глобальной политики в Европе. Учитывая, что позиции претендентов на пост канцлера по многим вопросам разнятся, это вносит дополнительную интригу как в будущее противостояние на выборах, так и в будущее политических раскладов на континенте.

Экономический и политический прагматизм

Мы считаем, что это уже можно назвать глобальным событием. Идеи прагматизма захватывают все больше и больше стран, овладевая умами их властей.

Суть: отказ от эмоциональных решений и заявлений и подход к решению важных проблем с прагматичной точки зрения, в первую очередь, исходя из конкретных интересов своей страны.

За примерами далеко ходить не надо. Один из наиболее показательных – это решение по газопроводу "Северный поток-2".

"Северный поток-2" — это трубопровод длиной в 1230 км, по которому будут транспортировать газ из России в Германию. Его строят с 2018 года в водах Балтийского моря, стоимость проекта — более 11,5 млрд долларов.

Строят с перерывами, поскольку встречают сопротивление со стороны ряда стран, протестующих против усиления энергетического влияния России.

Несмотря на борьбу против строительства данного газопровода, несмотря на различные санкции и требования, обвинения в строительстве "газового оружия шантажа", он практически достроен.

В первую очередь, потому что это оказалось банально выгодным для Германии. И в итоге, с данным фактом смирились и США, где, кстати, тоже в последнее время преобладает прагматизм (достаточно вспомнить вывод их войск из Афганистана, просто потому что президент Байден больше не видел смысла их там держать).

Не смирилась только Украина (больше всего теряет из-за запуска СП-2), которая продолжала требовать остановить строительство. Но в итоге ее просто поставили перед фактом.

Возвращение в Украине к активной политической жизни Виктора Медведчука

Осенью Украину ждут сильные потрясения. Из-за грядущего экономического и социального кризиса страна придется выбирать между двумя вариантами: необходимостью договариваться с Россией, что требует здравый смысл, и полностью сдать все остатки независимости международным корпорациям, что отстаивает действующая власть. Ожидается волна массовых протестов из-за неподъемных коммунальных тарифов. Кроме того, население будет требовать остановить наконец-то войну на Донбассе.

Единственный политик, который способен предложить другой – мирный путь развития страны – это оппозиционный лидер Виктор Медведчук, который сегодня подвергается политическим репрессиям со стороны украинской власти.

Медведчук, на которого наложены американские санкции, последовательно проводит политику сближения Украины с Россией, которой руководит его близкий друг Владимир Путин.

Партия Медведчука – "Оппозиционная платформа – За жизнь" - занимает второе место по всем социологическим опросам, а в случае досрочных парламентских выборов вполне может обойти утратившую доверие партию президента Зеленского.

Таким образом, возглавить Украина либо на премьерской, либо на президентской должности может Медведчук. Это приведет к обретению стабильности в регионе, потому что только он может договорится с Россией о достижении мира на Востоке Украины, будет строить отношения с Европой на паритетных основаниях, а не вести себя как шантажист или попрошайка.

Это позволит перестроить отношения в Восточной Европе с чистого листа.

Усиление миграции

Этой проблеме уже, на самом деле, много лет. Но в последнее время она только усиливается. Европу буквально захлестывает волнами мигрантов из проблемных стран, переживающих войны, голод, экономические и другие проблемы.

Новый толчок случился совсем недавно, после захвата Афганистана боевиками радикальной исламистской группировки "Талибан", которые дождались своего "звездного часа" после ухода войск США из страны.

Весь мир облетели кадры того, как жители Афганистана, рискуя жизнью, пытаются покинуть территорию страны. И Штаты, как и многие страны Европы, столкнулись с необходимостью принять и где-то разместить еще тысячи беженцев.

На это, кстати, согласны не все страны. Например, канцлер Австрии Себастьян Курц уже успел заявить, что больше не хочет принимать беженцев из этой страны (на данный момент на территории Австрии находится более 40 тысяч афганцев).

Но, закрыть глаза на данную проблему странам Европы вряд ли получится. Тем более, что проблема беженцев актуальна не только в контексте Афганистана.

Уже давно известно о проблемах с беженцами на границе Литвы и Беларуси, потоки мигрантов не ослабевают, а в какие-то моменты даже усиливаются и в других странах Европы.

В общем, проблема очень, даже слишком актуальна. И ближайшее время покажет, как Европа сможет с ней справиться. И справится ли вообще.

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