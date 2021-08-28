Украина Стало известно, что будет с пенсиями украинцев в сентябре

2021-08-28 12:30

В Пенсионном фонде и Министерстве социальной политики заверили, что никаких изменений в порядке выплаты и доставки пенсий с 1 сентября 2021 не будет.

Это означает, что в сентябре пенсионеры по-прежнему будут иметь право выбирать порядок выплаты пенсии:

в денежной форме (по указанному в заявлении месту фактического проживания пенсионера в пределах Украины);

через учреждения банков (любой из 44 банков из этого перечня).

Соответствующая норма содержится в законе Об общеобязательном государственном пенсионном страховании. Пенсия выплачивается ежемесячно не позднее 25 числа расчетного месяца.

В своем постановлении от 26 мая 2021 (№ 546) Кабмин внес изменения, которые сохраняют нынешний способ получения пенсий и денежной помощи до 2023 года.

В то же время постановление предусматривает проведение конкурсного отбора организаций, которые будут предоставлять услуги доставки пенсий по месту жительства получателей, но только с начала 2023 года.

«Если пенсионер выбрал получения пенсии через почту, то выплата пенсии будет продолжаться осуществляться по почте. Если пенсионер выбрал банк, то выплата пенсии осуществляется через банк. Если маломобильное лицо изъявило желание, чтобы пенсию доставляли домой, то ему будут доставлять пенсию домой. Обращаем внимание, что Пенсионный фонд Украины оплачивает услуги по доставке пенсии», — напоминают в Минсоцполитики.

Пенсию с доставкой по месту фактического проживания пенсионера выплачивает национальный оператор почтовой связи — Укрпочта. Выплаты можно получать в почтовых отделениях или оформить доставку пенсии на дом — независимо от возраста пенсионера, состояния его здоровья (наличия инвалидности) или потребности в постоянном постороннем уходе.

В сентябре индексация пенсий проводится не будет. Плановая индексация пенсий в 2021 году проводилась в марте 2021 года.

Тогда пенсии выросли на 11% для 7,9 млн пенсионеров, минимальный размер повышения составил 100 грн.

В сентябре 2021 надбавки к пенсиям в Украине не запланированы. В августе 400 тысяч военных пенсионеров получии надбавки к пенсии за июль. Минимальная пенсия для участников боевых действий выросла на 45% или на 834,3 гривны.

Кроме того, надбавку в размере 2 тыс. гривен получили военнослужащие, которым была назначена пенсия до 1 марта 2018 года.

В сентябре для отдельных категорий пенсионеров доплат не будет, но в течение года ряд таких доплат уже вводился либо еще планируется.

В январе 2021 года для неработающих пенсионеров, чей возраст превышает 65 лет, а страховой стаж является полным (30 лет для женщин и 35 для мужчин) минимальную пенсию повысили с 2100 до 2400 грн. Это произошло из-за роста уровня минимальной зарплаты.

Минимальная пенсия в сентябре не изменится. В последний раз она была увеличена на 85 грн и составила 1854 грн с 1 июля — из-за роста прожиточного минимума для нетрудоспособных граждан.

В следующий раз минимальная пенсия, а также доплата за сверхнормативный стаж, надбавки, доплаты и повышения минимальных пенсионных выплат вырастут 1 декабря 2021 года — в связи с ростом прожиточного минимума.

А в связи с ростом минимальной зарплаты с этой же даты вырастет минимальная пенсия для 65-летних — до 2600 грн.

В сентябре перерасчета пенсий работающим пенсионерам не будет. В последний раз такой перерасчет с учетом страхового стажа, полученного после назначения пенсий, или страхового стажа и зарплаты, полученных после назначения пенсий проходил с 1 марта 2021 года.