Детали Медведчук: Мы должны остановить превращение Украины в диктаторское государство

2021-08-28 14:21

 

Оппозиция должна остановить превращение Украины в диктаторское государство. Об этом в эфире "Россия 24" заявил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук, отвечая на вопрос, как он намерен противостоять действующему режиму в условиях домашнего ареста.

"Мы должны остановить превращение Украины в диктаторское государство, должны остановить процесс узурпации власти в стране. И мы это будем делать. И я в том числе", - отметил политик.

При этом Медведчук подчеркнул, что он не может сказать, что ему действующая украинская власть связала руки или закрыла рот.

"Это не получится в любых условиях, даже более тяжких, чем те, которые сегодня существуют, потому что я принципиально и последовательно отстаиваю позицию, позицию нашей партии ОПЗЖ, и считаю, что в том числе, и я должен давать пример борьбы даже в этих условиях, борьбы за справедливость, борьбы за то, чтобы все не закончилось тем, что в Украине будет установлена диктатура, политические репрессии будут дальше развиваться, СМИ свободолюбивые будут закрываться, будет борьба жестокая, в том числе и с угнетающим применением, незаконным, циничным применением силового административного аппарата по борьбе с инакомыслием", - подытожил он.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

subscriber subscriber

Еще по теме

МЕДВЕДЧУК: ПОДАВЛЯЮЩЕЕ БОЛЬШИНСТВО ГРАЖДАН СЧИТАЮТ, ЧТО ЗЕЛЕНСКИЙ ПОЛНОСТЬЮ ЗАВИСИМ ОТ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

2021-08-28 15:50

АМЕРИКАНСКОЕ ИЗДАНИЕ TIME BUSINESS NEWS ОПУБЛИКОВАЛО СТАТЬЮ МЕДВЕДЧУКА, ПОДДЕРЖИВАЯ ОППОЗИЦИОННОГО ПОЛИТИКА

2021-08-27 14:46

Медведчук: Идеология "анти-России" разрушает украинское государство, опускает нас до уровня племени

2021-08-27 11:06

Медведчук: Права части граждан Украины попираются, реализация их прав и свобод сведена до нуля

2021-08-27 10:37

Еще новости в разделе "Детали"

МЕДВЕДЧУК: ПОДАВЛЯЮЩЕЕ БОЛЬШИНСТВО ГРАЖДАН СЧИТАЮТ, ЧТО ЗЕЛЕНСКИЙ ПОЛНОСТЬЮ ЗАВИСИМ ОТ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

2021-08-28 15:50

Медведчук: Мы должны остановить превращение Украины в диктаторское государство

2021-08-28 14:21

Страшный сон режима Зеленского скоро станет явью

2021-08-27 15:22

АМЕРИКАНСКОЕ ИЗДАНИЕ TIME BUSINESS NEWS ОПУБЛИКОВАЛО СТАТЬЮ МЕДВЕДЧУКА, ПОДДЕРЖИВАЯ ОППОЗИЦИОННОГО ПОЛИТИКА

2021-08-27 14:46
Все статьи раздела "Детали"

Детали

МЕДВЕДЧУК: ПОДАВЛЯЮЩЕЕ БОЛЬШИНСТВО ГРАЖДАН СЧИТАЮТ, ЧТО ЗЕЛЕНСКИЙ ПОЛНОСТЬЮ ЗАВИСИМ ОТ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 2021-08-28 15:50
Медведчук: Мы должны остановить превращение Украины в диктаторское государство 2021-08-28 14:21
Страшный сон режима Зеленского скоро станет явью 2021-08-27 15:22
АМЕРИКАНСКОЕ ИЗДАНИЕ TIME BUSINESS NEWS ОПУБЛИКОВАЛО СТАТЬЮ МЕДВЕДЧУКА, ПОДДЕРЖИВАЯ ОППОЗИЦИОННОГО ПОЛИТИКА 2021-08-27 14:46