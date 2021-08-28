Детали Медведчук: Мы должны остановить превращение Украины в диктаторское государство

2021-08-28 14:21

Оппозиция должна остановить превращение Украины в диктаторское государство. Об этом в эфире "Россия 24" заявил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук, отвечая на вопрос, как он намерен противостоять действующему режиму в условиях домашнего ареста.

"Мы должны остановить превращение Украины в диктаторское государство, должны остановить процесс узурпации власти в стране. И мы это будем делать. И я в том числе", - отметил политик.

При этом Медведчук подчеркнул, что он не может сказать, что ему действующая украинская власть связала руки или закрыла рот.

"Это не получится в любых условиях, даже более тяжких, чем те, которые сегодня существуют, потому что я принципиально и последовательно отстаиваю позицию, позицию нашей партии ОПЗЖ, и считаю, что в том числе, и я должен давать пример борьбы даже в этих условиях, борьбы за справедливость, борьбы за то, чтобы все не закончилось тем, что в Украине будет установлена диктатура, политические репрессии будут дальше развиваться, СМИ свободолюбивые будут закрываться, будет борьба жестокая, в том числе и с угнетающим применением, незаконным, циничным применением силового административного аппарата по борьбе с инакомыслием", - подытожил он.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.