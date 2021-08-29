Экономика Каким будет курс доллара: прогноз на первую неделю осени

2021-08-29 12:00

 

В первую неделю сентября ожидается рост курса доллара. К концу следующей рабочей недели он может торговаться выше 27 гривен.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал старший аналитик Альпари Вадим Иосуб.

Аналитик отметил, что за минувшую неделю курс доллара к гривне умеренно вырос на всех сегментах валютного рынка на 0,5-0,9%.

В частности, с пятницы по пятницу официальный курс доллара США, который устанавливает Нацбанк, вырос с 26,65 до 26,77 гривен (+0,5%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "УкрДилинг", за это же время выросли с 26,68/26,70 до 26,91/26,93 гривен (+0,9%).

Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках выросли за неделю с 26,62/26,82 до 26,82/27,03 гривен (+0,8%). При этом спред между средней продажей и средней покупкой сохранился на уровне 0,8%.

Иосуб подчеркнул, что министр финансов Украины Сергей Марченко в недавнем заявлении отметил, что не ждет резких всплесков и шоков курса гривны к доллару в следующем году. А в трехлетней Бюджетной декларации зафиксированы потенциальные показатели бюджета на 2022-2024 годы.

Среди них есть и прогноз курса гривны к доллару в ближайшие годы. По прогнозу правительства, в 2021 году курс доллара будет оставаться относительно стабильным, на уровне 28 гривен в среднем по году. В 2022 году курс доллара в среднем составит 28,6 гривен, в 2023 году - 28,8 гривен, в 2024 году - 29,2 гривен.

"На ближайшую неделю мы ожидаем рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,15 гривен, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,0/27,2 гривен", - добавил аналитик.

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