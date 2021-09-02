Детали Москаль: Дай бог, чтобы была коалиция, которая выдвинет Кузьмина на должность генпрокурора Украины

2021-09-02 21:55

 

Народный депутат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Ренат Кузьмин юридически очень грамотный и дай бог, чтобы была коалиция, которая выдвинет его на должность генпрокурора Украины. Об этом заявил экс-заместитель министра внутренних дел Украины, бывший губернатор Закарпатья и Луганской области, народный депутат Верховной Рады VI-го и VII-го созывов Геннадий Москаль в эфире "Першого Незалежного".

"Зная лично Рената Кузьмина - по делам Тимошенко и Луценко мы были по разные стороны баррикад - но надо подчеркнуть, что если он берется за дело, то берется основательно, и он очень юридически грамотный, не идет ни на какие абсолютно компромиссы: не от кого не берет трубку, ни с кем не общается .... Дай бог, чтобы в свое время была такая коалиция, которая предложит Кузьмина на должность генерального прокурора Украины", – отметил он.

Москаль также спрогнозировал, что в случае назначения Кузьмина генпрокурором, последствия для действующей власти будут самые страшные.

"Тогда последствия будут самые страшные, которые только могут быть для нынешней власти. И там ничего не нужно документировать - они сами себя задокументировали, как только возможно", – добавил политик.

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