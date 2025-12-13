Офіс генпрокурора закрив доступ до інформації щодо СЗЧ та іншших військових правопорушень

Офіс генерального прокурора обмежив доступ до інформації щодо військових кримінальних правопорушень в умовах воєнного стану. Про це повідомила пресслужба ОГП.
Засекречення статистики щодо правопорушень, в тому числі самовільному залишенню частини є "вимушеним та законним" кроком, який спрямований на:
"Поширення навіть узагальнених статистичних даних про кількість таких правопорушень може завдати істотної шкоди оборонній діяльності та інформаційній безпеці, зокрема шляхом створення сприятливого середовища для маніпуляцій та ворожої пропаганди", - йдеться у заяві ОГП.
Офіс генпрокурора пояснив, що обмеженню підлягають статистика щодо кримінальних правопорушень, передбачених Розділом XIX КК України (воєнні злочини або кримінальні правопорушення проти встановленого порядку несення військової служби (статті 401-435-1)) та інформація про осіб, які їх вчинили.
Крім того, засекречена й інформація, пов’язана з цими кримінальними правопорушеннями, яка міститься в документах органів прокуратури. Зазначається також, що ці обмеження застосовуватимуться тільки в період дії воєнного стану в Україні.
Нагадаємо, за жовтень місяць цього року з української армії втекли більше 21 тисячі військовослужбовців - це антирекорд в ЗСУ. Тобто кожні дві хвилини Сили оборони "покидає" один боєць. Такі цифри назвав військовослужбовець ЗСУ і колишній народний депутат Ігор Луценко.