Офіс генпрокурора закрив доступ до інформації щодо СЗЧ та іншших військових правопорушень

2025-12-13 12:36

Офіс генерального прокурора обмежив доступ до інформації щодо військових кримінальних правопорушень в умовах воєнного стану. Про це повідомила пресслужба ОГП.

Засекречення статистики щодо правопорушень, в тому числі самовільному залишенню частини є "вимушеним та законним" кроком, який спрямований на:





захист національної безпеки;

недопущення використання цих даних проти України;

збереження стабільності та довіри до сил оборони під час воєнного стану;

протидію інформаційно-психологічним операціям РФ.



"Поширення навіть узагальнених статистичних даних про кількість таких правопорушень може завдати істотної шкоди оборонній діяльності та інформаційній безпеці, зокрема шляхом створення сприятливого середовища для маніпуляцій та ворожої пропаганди", - йдеться у заяві ОГП.



Офіс генпрокурора пояснив, що обмеженню підлягають статистика щодо кримінальних правопорушень, передбачених Розділом XIX КК України (воєнні злочини або кримінальні правопорушення проти встановленого порядку несення військової служби (статті 401-435-1)) та інформація про осіб, які їх вчинили.



Крім того, засекречена й інформація, пов’язана з цими кримінальними правопорушеннями, яка міститься в документах органів прокуратури. Зазначається також, що ці обмеження застосовуватимуться тільки в період дії воєнного стану в Україні.

Нагадаємо, за жовтень місяць цього року з української армії втекли більше 21 тисячі військовослужбовців - це антирекорд в ЗСУ. Тобто кожні дві хвилини Сили оборони "покидає" один боєць. Такі цифри назвав військовослужбовець ЗСУ і колишній народний депутат Ігор Луценко.