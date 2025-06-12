ВІЙНА В Україні Екс-заступника начальника Нацполіції звинуватили у незаконному збагаченні на 33 млн гривень

2025-06-12 14:37

Колишнього заступника начальника Головного управління Нацполіції у Дніпропетровській та Кіровоградській областях підозрюють у незаконному збагаченні на загальну суму у 33 млн грн. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

За даними слідства, експосадовець у 2019-2023 роках набув необґрунтовані активи більше ніж на 33 млн грн.

Мова про 21 квартиру, два паркомісця та два автомобіля, один з яких преміум-класу.

Усі ці активи він оформлював на близьких осіб – мати, тещу та інших родичів. Враховуючи, що ці особи не мали офіційних прибутків для придбання такого майна, щоб створити видимість легальності їх походження, використовувались підроблені документи щодо нібито отримання позик від третіх осіб.

Відтак, колишньому заступнику начальника Головного управління Нацполіції у Дніпропетровській та Кіровоградській областях повідомлено про підозру у незаконному збагаченні, організації підроблення офіційних документів та їх використанні за ст. 368-5, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України.

У межах розслідування кримінального провадження повідомлено про підозру ще п'ятьом особам, які сприяли експосадовцю у вчиненні зазначених злочинів.