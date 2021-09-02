Детали Представитель Украины в ЕСПЧ Лищина отправлен в отставку из-за дела Медведчука. Зе-власть в панике

2021-09-02 22:57

Прочитал где-то на просторах Телеграма, что украинский уполномоченный по делам Европейского суда по правам человека заместитель министра юстиции Иван Лищина неожиданно отправлен в отставку.

По мнению его помощников, это произошло по причине того, что ЕСПЧ, несмотря на всевозможное противодействие с украинской стороны, все же открыл производство по иску лидера ОПЗЖ к Украине о незаконном содержании Медведчука под домашним арестом без предъявления доказательств вины.

Помощники Лищины утверждают, что он сделал все возможное, но ЕСПЧ "просто не мог закрыть глаза на очевидное правонарушение со стороны государства".

Они боятся Медведчука. До дрожи в коленках.