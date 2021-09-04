Юрий Бойко: Все, происходящее в отношении Виктора Медведчука, - это правовой беспредел

13 мая Печерский суд Киева избрал меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктору Медведчуку до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судьи Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайство об отводе судьи и прокурора.
2 сентября Печерский райсуд Киева продлил домашний арест Медведчуку на 2 месяца, до 31 октября.
В ОПЗЖ отреагировали на этот правовой беспредел и заявили, что такие действия власти – откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией обличает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.
20 августа прокуроры ОГП объявили Виктору Медведчуку о завершении расследования его дела, при том что по делу не выполнено большинство из запланированных самими прокурорами следственных действий, а сроки следствия, установленные судом, истекают только в середине ноября. Ранее прокуроры удовлетворили ходатайства адвокатов о допросе более 100 свидетелей защиты как в Украине, так и за ее пределами, о получении международно-правовой помощи. И все это прокуроры обязаны были сделать до середины ноября, а уж никак не до 19 августа. Вместо этого вчера Медведчуку предъявили новое подозрение, полностью воспроизводящее текст старого.
В ОПЗЖ такие действия прокуратуры назвали преступными действиями власти, направленными на фальсификацию уголовного дела Медведчука, что является лучшим доказательством политического заказа Зеленского.