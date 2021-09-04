Детали Юрий Бойко: Все, происходящее в отношении Виктора Медведчука, - это правовой беспредел

2021-09-04 11:45

Все, происходящее в отношении председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука, – это правовой беспредел. Об этом заявил в комментарии журналистам сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко.

"Это полный беспредел, потому что народного депутата лишают возможности работать, вносить законодательные инициативы", – сказал народный депутат.

Юрий Бойко подчеркнул, что партия будет продолжать борьбу, поскольку дело в отношении Виктора Медведчука явно надуманное и политически мотивированное.

"Хотят заткнуть рот оппозиции, главе политсовета нашей партии. Мы все это видим. Это типичное политическое преследование, грязное и циничное. И против этого мы будем бороться", – подчеркнул сопредседатель ОПЗЖ.

Чем хуже экономическая ситуация в стране, тем больше власть пытается давить на оппозицию.

"Сегодняшняя власть не выполняет обещаний, которые давала избирателям. В стране нет мира, нет борьбы с бедностью, не работает правосудие. Поэтому просто пытаются заткнуть рот оппозиции. Вот это они сегодня делают. Решение СНБО накладывать санкции на гражданина Украины – это абсолютно незаконное и циничное решение. Это правовой беспредел", – резюмировал оппозиционный политик.

Напомним, 20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек – среди них Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.