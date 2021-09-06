Украина Заморозки в Украине: синоптик рассказала, когда придет потепление

2021-09-06 19:20

 

Ночью во вторник, 7 сентября, погода в Украине останется прежней, а уже днем можно ждать потепления – надвигается “бабье” лето.

Об этом написала синоптик Наталка Диденко в Facebook.

В большинстве регионов дневные температуры составят +15-20 градусов, на Закарпатье и юге страны воздух прогреется до +23 градусов.

По словам синоптика, со среды в Украине будет становиться теплее и днем и ночью, несмотря на ночные заморозки.

Антициклон Hermelinde принесет первое “бабье лето”.

В Киеве во вторник и в течение всей недели ожидается сухая солнечная погода. Столичные термометры покажут в ночное время +3-6 градусов. В пригородах возможны заморозки на почве. В дневные часы ртутные столбики поднимутся до +18 градусов.

В течение недели в Киеве, как и в других украинских регионах, будет усиливаться тепло, которое прогонит ночные заморозки. Ожидается сухая и солнечная погода с температурой воздуха свыше +20 градусов.

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