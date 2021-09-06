Украина День осеннего равноденствия 2021: что надо сделать до 22 сентября

2021-09-06 21:40

Уже совсем скоро наступит день осеннего равноденствия. В этом году его дата выпадает на 22.09.2021. Точное время, когда оно наступит, - 22:20. Все это значит, что в этом году день осеннего равноденствия будет особенный с метафизической точки зрения.

В связи с этим портал "Апостроф" решил выяснить, что нужно будет обязательно сделать 22 сентября, и что нельзя будет делать категорически, учитывая символику чисел в этом году.

Это нужно будет сделать

Завершите все свои давние дела

Если у вас поднакопилось некоторое количество дел, к которым у вас уже давно не доходят руки, то 22 сентября вам нужно будет заняться именно этим. Если их слишком много – выберите самые важные из них и действуйте.

Наведите порядок и избавьтесь от лишнего

22 сентября как нельзя лучше подойдет для наведения порядка. Причем это касается как вашего домашнего очага, так и внутренних потемков собственной души.

Сдержите слово

Если вы ранее давали какое-нибудь обещание – день осеннего равноденствия прекрасно подойдет для того, чтобы сдержать его. Помогите кому-нибудь с делами. За счет этого вы уже в ближайшем будущем будете вознаграждены удачей.

Постройте планы на будущее

Также 22 сентября неплохо подойдет для того, чтобы построить планы на обозримую перспективу. В этот день прошлое и будущее тесно переплетаются друг с другом. Будет даже лучше, если вы спланируете свою жизнь на осень и зиму еще до 22 сентября, а в этот день – просто подведете итоги.

Этого делать нельзя

В день осеннего равноденствия принято подбивать итоги своего прошлого. Но вот начинать что-нибудь новое не стоит. Вы можете только планировать это, но не совершать каких-нибудь конкретных действий.

Также 22 сентября лучше избегать конфликтов и ни с кем не идти на конфронтацию. Это может отпугнуть удачу благополучие.

В этот день негативная энергетика вообще особенно опасна. Обращайте на это внимание.

Также не стоит отказывать в этот день гостям. Напротив – постарайтесь принять их как можно теплее.

Магия двоек в нумерологии

Число 2 в нумерологии является символом равновесия и четным числом. Соответственно, эту цифру наделяют особым свойством "пары": у людей пара глаз, ушей, рук и ног. Для создания семьи нужно двое, которые станут одним целым.