СМИ: Одного из замов главы ОПУ могут уволить из-за конфликта с Татаровым и Ермаком

Заместитель главы Офиса президента Украины Андрей Смирнов оказался под угрозой увольнения, сообщает Telegram-канал "УП. Off the record".
Причина - затяжной конфликт с заместителем главы ОПУ Олегом Татаровым и самим главой Офиса Андреем Ермаком.
По данным анонимных источников, Смирнов "слишком часто имеет собственное мнение и пытается доносить альтернативную информацию до президента, что раздражает Андрея Борисовича".
"Даю 90% вероятности, что в ближайший месяц-два, Андрюха уйдет", - говорят собеседники "УП" во власти.