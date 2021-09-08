Украина В Украине растут расходы для выплат больничных

2021-09-08 18:00

Фонд социального страхования принимает больничные листы в связи с потерей нетрудоспособности, заболеванием на COVID, уходом за больным ребенком

Украинцы с начала года стали чаще получать больничные выплаты. Расходы на выплату больничных в Украине резко возросли.

С начала года приняты больничные листки на выплату почти 10 млрд грн, сообщает Фонд социального страхования Украины.

Фонд социального страхования принимает больничные листы в связи с потерей нетрудоспособности, в связи с заболеванием на COVID, уходом за больным ребенком, полученной травмой. В январе-августе сумма заявленных выплат составила 9,9 млрд грн. По сравнению с прошлым годом, было подано выплат на сумму 6,1 млрд грн, что на 61,7 процентов меньше.

Размер пособия составляет 50% средней заработной платы - застрахованным лицам, имеющим страховой стаж до 3 лет, или в случае самоизоляции от COVID-19 под контролем независимо от стажа; 60% средней заработной платы - страховой стаж от 3 до 5 лет; 70% средней заработной платы - страховой стаж от 5 до 8 лет; 100% средней заработной платы - страховой стаж более 8 лет, или при наличии льгот в соответствии с законодательством, а также медицинским работникам в случае самоизоляции от COVID.

С начало года для выплаты больничных обратилось 2,76 млн работающих украинцев. В прошлом году за этот же период на больничном было 2 млн работников.

Как сообщалось ранее, в Украине с начала следующего года начнут массовую проверку субсидиантов: с 1 января 2022 вступает в действие соответствующий закон. Вследствие этой проверки субсидия станет недоступной для многих граждан, которые ныне пользуются этой льготой.

Напомним, украинцам рассказали, что будет с пенсиями через 20 лет и на какие выплаты могут рассчитывать пенсионеры. Неофициальная работа людей, трудовая миграция, старение населения заставляют менять подход к системе обеспечения пенсиями.