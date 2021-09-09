Украина Под Киевом микроавтобус с хасидами выехал на встречную полосу и устроил смертельное ДТП

2021-09-09 10:22

В Белоцерковском районе Киевской области микроавтобус с хасидами выехал на встречную полосу, один из них погиб. Об этом в четверг, 9 сентября, сообщает УНН.

Авария произошла сегодня в 04:30, на автодороге вблизи села Чупира Белоцерковского района.

Водитель микроавтобуса Mercedes, который перевозил 13 паломников-хасидов, не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения. Он совершил столкновение с автобусом аналогичной марки, который двигался без пассажиров, и съехал в кювет.

В результате аварии один пассажир первого транспортного средства, гражданин Израиля, погиб.