Детали Осенняя меланхолия украинской экономики

2021-09-11 13:43



Евросоюз собирается выделить почти 14,2 млрд евро в качестве финансовой помощи странам-кандидатам на вступление в ЕС на период 2021-2027. В списке - ряд балканских государств и Турция. Но не Украина.

Это при том, что наша страна бежит на запад. Мы хотим в Европу так яростно, что регулярно проводим все возможные революции, чтобы подтвердить свою приверженность европейским ценностям.

«27 стран-участников [ЕС] имеют очень разные взгляды по поводу Украины, и часть из них пока не видят оснований для расширения Евросоюза. Но и это не все — те страны, которые не против расширения, хотят видеть новыми членами ЕС такие государства, которые уже готовы к вступлению. Никто не хочет получать новые проблемы», - заявил посол Латвии в Украине Юрис Пойнкас, комментируя тот факт, что нашу страну никак не берут даже в кандидаты на евроинтеграцию.

Кажется, дипломат очень тактично попытался сказать, что бедность, коррупция и проявления крайнего национализма — совсем не то, что нужно цивилизованной Европе.

Прикрываясь национальной идеологией, в сегодняшней Украине можно проворачивать если не всё, то практически всё. И самое страшное в этом: полное отсутствие понятных правил игры.

Возьмём, к примеру, языковой закон, согласно которому вся сфера обслуживания обязана перейти на украинский язык, а следить за этим будут «языковые омбудсмены». С таким законом нам сразу никакая Европа не светит, ведь ЕС пропагандирует разнообразие и интеграцию, а не сегрегацию и дискриминацию по языковому признаку.

Но самое интересное в новом законе то, что он даёт возможность надавить на кого угодно, ведь большинство областей нашей страны — русскоговорящие. Нет-нет, да и перейдут с «мовы» на «язык», а тут раз — и «мовный омбудсмен» кругленький штраф выписывает. Штрафы, кстати, предусмотрены именно для бизнеса, не для частных лиц.

Кажется, всё, что получилось из евро-украинских отношений, это нашумевший безвизовый режим. Вот только привёл он ровно к одному: людям стало проще ездить в Европу на заработки, то есть Украина стала поставщиком дешёвой рабочей силы для Запада. Люди бегут от нищеты, квалифицированные специалисты соглашаются мыть туалеты, чтобы отправить родным хоть немного денег.

При этом, пока украинцы работают в Европе и повышают её благосостояние, Евросоюз не торопится вкладывать деньги в нашу страну. За два года, пока Зеленский у власти, в страну не пришёл ни один крупный западный инвестор. Зато заработало собственное кладбище ядерных отходов — на это страна получила деньги от США.

ДАМОКЛОВ МЕЧ

Какой же крупный инвестор пойдёт в страну, которая обсуждает законопроекты «против олигархов», дающие президенту возможность надавить на любого неугодного бизнесмена с серьёзным капиталом и влиянием? Деньги любят спокойствие и стабильность, никто не захочет подставляться под подобный дамоклов меч.

Прикрываясь национальными интересами и борьбой с внешними врагами, СНБО вводит санкции против физических и юридических лиц. И никто не может гарантировать европейцу или любому другому зарубежному инвестору, что его самого и его детище не признают «опасными» для страны.

Раз гора не идёт к Магомету, то Магомет идёт к горе. И если инвесторы не несут в Украину чемоданы денег, то президент Зеленский сам поедет за рубеж и эти деньги попросит. Так, во время нашумевшей встречи с Байденом глава нашего государства презентовал инвестпроект для Украины. Дайте, пожалуйста, господин Байден, нам 277 миллиардов долларов — то есть ВВП Украины за два года — чтобы мы осуществили 80 далёких проектов и даже слетали на луну.

Эксперты уже посмеялись и назвали этот проект «экономическим фэнтези».А вот населению Украины не смешно. Глава государства бесстыдно попрошайничает у страны, которая не заинтересована в экономическом партнёрстве, а просто использует наши земли в качестве военного плацдарма. И ради этого мы разорвали связи, от которых действительно могли бы получать выгоду.



ТАРИФЫ - ВВЕРХ

Новый президент обещал повышение уровня жизни, но этого не происходит. Зарплата у учителей так и не достигла обещанных 4 тысяч долларов в месяц. Безработица выросла на 35%, ВВП упал на 4%, зато госдолг вырос более чем на 5 миллиардов долларов.

А ещё все тарифы за жилищно-коммунальные услуги растут, как на дрожжах, согласно требованиям МВФ.

Вместо двух платёжек украинцы начали получать восемь — видимо, чтобы запутать граждан. Но если посчитать сумму по всем счетам, то платить с января 2021 мы стали больше на 30-40% (1000-1200 гривен).

Тариф на холодную воду вырос на 40-50 гривен, а на горячую — на 200-250 гривен. Льготный тариф на свет отменили, это ещё плюс 100 гривен к платёжке. Минимальная зарплата вроде подросла, но её «съедает» коммуналка. Пенсионеры, получающие по 1800 гривен, не могут платить по 3-4 тысячи за ЖКХ. И это не считая роста цен на проезд в общественном транспорте на 20-30%.

О неплатежеспособности населения свидетельствуют цифры задолженности. В декабре 2020 украинцы были должны 73,6 млрд гривен за коммуналку, а уже в январе 2021 — 83,1 млрд гривен.

А рост тарифов продолжится, МВФ настаивает на этом. В ближайшем будущем газ станет дороже ещё на 20%, свет - на 43%.

«Планируемое повышение тарифов ЖКХ приведёт к развалу энергетической системы страны и сферы финансов, а ещё сделает неплатежеспособной большую часть населения страны», - уверена лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

И это ещё леди Ю не упомянула рост цен на продукты. Сахар стал дороже на 65%, ржаной хлеб — на 40%, а куриные яйца и рафинированное масло — более чем на 44%. Гречка подорожала почти в 2,5 раза, молоко — почти на четверть.

Впрочем, эти «достижения» новой команды неудивительны. Помните скандал, когда теперь уже бывший премьер-министр Алексей Гончарук признал, что он «в экономике профан»? Ну вот.

Мы пока старательно делаем вид, что сможем обойтись самостоятельно. Якобы не нужны нам белорусские товары (ну и что, что оборот в 2019 году составил почти 6 миллиардов долларов), якобы не нужно нам российское топливо (замёрзнем, но не возьмём ни грамма). При этом та самая Европа, куда мы так стремимся, совершенно спокойно закупает российский газ и очень радуется «Северному потоку-2», который Зеленский называет угрозой для экономической безопасности Украины, оружием против нас. Для европейцев интересы их населения, тепло в домах — превыше всего, поэтому они продолжают успешно сотрудничать с Москвой, несмотря на разногласия в других вопросах. А в Киеве увлеклись лозунгами на транспарантах и готовы скорее заморозить собственное население, чем пожать руки соседям. Зима всё расставит на свои места, и до неё не так уж много осталось.