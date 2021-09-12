Украина На Украину идет волна резкого похолодания до +2 градусов

2021-09-12 11:00

Серьезное похолодание ожидается в Украине к 17 сентября, когда столбики термометров опустятся до +2 градусов.

Свежие данные публикует портал Ventusky.

По словам синоптиков, с 13 по 15 сентября в Украине будет теплая и сухая погода. Температура воздуха днем в среднем ожидается от +20 до +25 градусов, а в южных регионах прогреется до +29 градусов.

Теплая погода задержится в Украине и на 16 сентября. В западных регионах днем будет до 12-18 тепла, в центральных и восточных областях - до 24 тепла, на Юге Украины - до +28 градусов.

А вот на 17 сентября синоптики прогнозируют приход холодного фронта. В части северных и восточных областях ночью столбики термометров опустятся до +2..+8 градусов. Холодная погода задержится и на следующие несколько дней, и охватит уже центральные, западные и некоторые регионы восточных областей.