Мир Папа Римский Франциск в Будапеште встретился с патриархом Варфоломеем

2021-09-13 09:40

Папа Римский Франциск во время визита в венгерскую столицу Будапешт встретился со Вселенским патриархом Варфоломеем. Понтифик провел Святую Мессу, на которой присутствовали представители власти и различных конфессий, включая и Варфоломея. Об этом сообщает Vatican News.

"Центральным событием первого этапа 34-го Апостольского путешествия Папы Франциска стала Святая Месса на площади Героев Будапешта, завершившая 52-й Международный Великий Пост", - говорится в сообщении.

Отмечается, что понтифик также встретился с президентом Венгрии Яношем Адером, премьер-министром Виктором Орбаном, с епископами Венгрии. Были у него запланированы встречи и с представителями других христианских конфессий и еврейских общин.

Перед началом Святой Мессы глава Ватикана проехал на панорамном авто между секторами с паломниками на площади и прилегающих улицах, приветствуя и благословляя их.

Площадь была украшена флагами, включая и украинские, отмечает издание.

Как сообщалось, сегодня утром с визитом Папа Римский Франциск прибыл в Венгрию. В Венгрии Его Святейшество пробыл несколько часов, а затем отправится в Словакию, где пробудет более двух дней.