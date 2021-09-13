Детали Операция «поджог автомобиля Лероса»: кто устроил провокацию против Зеленского

2021-09-13 20:10

Поджог автомобиля нардепа Гео Лероса в августе 2020 года был спланированной провокацией против президента Владимира Зеленского и его окружения, а также мэра Киева Виталия Кличко.

Об этом сообщает Telegram-канал Украина Online со ссылкой на записи переговоров Лероса, которые были сделаны за месяц до инцидента.

Судя по опубликованной каналом информации, автомобиль Mercedes Benz, который Лерос приобрел за 332 тыс. грн, был сожжен во дворе его дома 28 августа 2020 . После этого во время выступления в Раде нардеп обвинил лично президента в поджоге.

Однако записи переговоров Лероса, упоминаемые каналом, свидетельствуют о том, что он знал о поджоге. Более того, уничтожение автомобиля и события, которые последовали за этим, были частью плана, о чем свидетельствуют записи.

На записях видно, как в одном из офисных центров Киева Лерос получает от неизвестного собеседника (его лицо не попало на камеры) увесистый пакет. После этого он говорит: «надо дождаться сентября и сделать «трехходовочку».

На первом этапе, согласно опубликованного каналом плану, Лерос анонсирует брифинг, где собирается рассказать о фактах коррупции, в которую вовлечен в том числе мэр Кличко, брифинг должен состоятся через неделю после анонса.

Далее для привлечения внимания предлагается поджечь автомобиль – на тот момент в СМИ широко обсуждался поджег дома руководителя Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина, тема преследования антикоррупционеров была на слуху.

По итогам этим делом должно было заняться МВД и лично тогдашний министр Аваков. «Через две недели он (Аваков) выходит на брифинг и показывает схему, как это все работает», - излагает план телеграмм- канал.

Сам нардеп обещает критиковать министра.