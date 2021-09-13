Детали Операция «поджог автомобиля Лероса»: кто устроил провокацию против Зеленского

2021-09-13 20:10
 
Поджог автомобиля нардепа Гео Лероса в августе 2020 года был спланированной провокацией против президента Владимира Зеленского и его окружения, а также мэра Киева Виталия Кличко.
 
Об этом сообщает Telegram-канал Украина Online со ссылкой на записи переговоров Лероса, которые были сделаны за месяц до инцидента.
 
https://t.me/UkrainaOnlline/13479
 
Судя по опубликованной каналом информации, автомобиль Mercedes Benz, который Лерос приобрел за 332 тыс. грн, был сожжен во дворе его дома 28 августа 2020. После этого во время выступления в Раде нардеп обвинил лично президента в поджоге.
 
Однако записи переговоров Лероса, упоминаемые каналом, свидетельствуют о том, что он знал о поджоге. Более того, уничтожение автомобиля и события, которые последовали за этим, были частью плана, о чем свидетельствуют записи.
 
На записях видно, как в одном из офисных центров Киева Лерос получает от неизвестного собеседника (его лицо не попало на камеры) увесистый пакет. После этого он говорит: «надо дождаться сентября и сделать «трехходовочку».
 
На первом этапе, согласно опубликованного каналом плану, Лерос анонсирует брифинг, где собирается рассказать о фактах коррупции, в которую вовлечен в том числе мэр Кличко, брифинг должен состоятся через неделю после анонса.
 
Далее для привлечения внимания предлагается поджечь автомобиль – на тот момент в СМИ широко обсуждался поджег дома руководителя Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина, тема преследования антикоррупционеров была на слуху.
 
По итогам этим делом должно было заняться МВД и лично тогдашний министр Аваков. «Через две недели он (Аваков) выходит на брифинг и показывает схему, как это все работает», - излагает план телеграмм- канал.
 
Сам нардеп обещает критиковать министра.
 
Как ни странно, но планы, попавшие на данное видео от 24 июля 2020 года, позднее воплотились в жизнь.

 

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