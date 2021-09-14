Украина В СБУ заявили, что в Украине запрещены любые концерты российского рэпера Моргенштерна

2021-09-14 11:14

Служба безопасности Украины заявляет, что любые концерты российского рэпера Алишера Моргенштерна в Украине запрещены и он не сможет дать гастроли по стране.

Об этом сообщил спикер СБУ Артем Дехтяренко, передают "Українські новини".

"В сентябре этого года СБУ дополнительно проинформировала соответствующие органы Украины о запланированных им концертах на территории нашего государства. Акцентировано на том, что пребывание лица в "списке Минкульта" автоматически запрещает любую концертную деятельность на территории Украины", – сообщил Дехтяренко.

Спикер отметил, что, таким образом, любые гастроли Моргенштерна на территории Украины - запрещены.