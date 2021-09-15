Украина В Харькове запускают производство китайской вакцины CoronaVac в шприцах

2021-09-15 11:45

Фармацевтическое предприятие "Лекхим" намерено запустить производство вакцин в наполненных шприцах, в том числе и от COVID-19. Старт производства вакцины запланирован на 2022 год, передают Podrobnosti.

Как сообщает пресс-служба Харьковского городского совета, предприятие планирует вложить в производство примерно 25-30 млн евро.

В Харькове будет производиться вакцина CoronaVac, созданная китайской компанией Sinovac Biotech.

В этом году группа "Лекхим" стала официальным поставщиком этой вакцины в Украине.